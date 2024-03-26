Агент Обухова: Владимир хочет остаться в «Оренбурге», ближе к лету обсудим этот вопрос

Футбольный агент Сергей Пушкин высказался о ситуации с истекающим контрактом нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова. Напомним, действующее соглашение форварда с оренбуржцами рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Сейчас никто не выходил на нас с предложением по новому контракту. Наверное, ближе к лету обсудим этот вопрос. Конечно, Владимир хочет остаться в «Оренбурге». У нас хорошие отношения с клубом. Думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Обухов принял участие в 19 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Напомним, «Оренбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 20 проведённых матчах.