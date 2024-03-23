Ренато Гойкович: буду бороться за свои минуты в «Оренбурге» и за команду

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о небольшом количестве игрового времени после возобновления сезона в России. Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что Гойкович не будет продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона, и собирается продолжить карьеру в другом месте.

«Таково решение тренера. В Кубке я получил свой шанс, но меня сняли с игры из-за жёлтой карточки. Я не знаю, что произойдёт дальше, но буду бороться за свои минуты, за команду. Сделаю всё возможное, чтобы «Оренбург» остался в Премьер-Лиге. Я почти четыре года в команде и очень надеюсь, что «Оренбург» не вылетит. А буду я играть или нет — всё может поменяться через неделю», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» защитник выступает с сентября 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Ренато принял участие в 19 матчах оренбуржцев во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.