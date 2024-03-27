Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года — Романо

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос согласовал новый контракт с мадридским клубом. Хавбек останется в столице Испании до лета 2025 года, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Тони провёл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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«Реал» располагается на первой строчке испанской Примеры, в активе команды Карло Анчелотти 72 очка в 29 матчах.

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