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Кроос совершает результативное действие второй матч подряд после возвращения в сборную

Кроос совершает результативное действие второй матч подряд после возвращения в сборную
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Сегодня, 27 марта, завершился товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). Встречу обслуживала бригада норвежских арбитров, которую возглавлял Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Нидерланды
0:1 Верман – 4'     1:1 Миттельштедт – 11'     2:1 Фюллькруг – 85'    

На 85-й минуте победу хозяевам принёс точный удар Никласа Фюллькруга с передачи Тони Крооса. Отметим, что эта голевая передача стала второй для немецкого полузащитника во втором матче после возвращения в сборную.

Игрок заканчивал международную карьеру после Евро-2020, однако в феврале этого года решил возобновить её. Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Он стал чемпионом мира в 2014 году.

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