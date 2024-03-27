Кроос совершает результативное действие второй матч подряд после возвращения в сборную

Сегодня, 27 марта, завершился товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). Встречу обслуживала бригада норвежских арбитров, которую возглавлял Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1.

На 85-й минуте победу хозяевам принёс точный удар Никласа Фюллькруга с передачи Тони Крооса. Отметим, что эта голевая передача стала второй для немецкого полузащитника во втором матче после возвращения в сборную.

Игрок заканчивал международную карьеру после Евро-2020, однако в феврале этого года решил возобновить её. Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Он стал чемпионом мира в 2014 году.