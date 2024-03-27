Тарханов: «Крылья Советов» могут не уступить «Зениту», потому что они проведут матч дома

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча состоится в субботу, 30 марта. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«В этом туре будет много интересных матчей. «Крылья Советов» не очень хорошо начали весеннюю часть сезона. Конечно, «Зенит» — опасный соперник, к тому же они сейчас основательно включатся в борьбу за первое место. Во всех линиях они сильнее «Крыльев». Но, думаю, самарцы могут не уступить, потому что они и матч проведут дома, поэтому трудности они «Зениту» создадут.

«Крылья» не побеждали «Зенит» в РПЛ уже почти 10 лет, и серия может продолжиться, потому что зенитовцам нельзя терять очки. Там на подходе и «Краснодар» с «Динамо», даже «Спартак» недалеко. «Зениту» надо выигрывать каждую игру», — приводит слова Тарханова Legalbet.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 40 очков за 20 матчей. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке, заработав 29 очков.