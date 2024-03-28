Форвард «Сочи» Гуарирапа: в РПЛ много борьбы и единоборств, это поможет мне стать лучше

Венесуэльский нападающий футбольного клуба «Сочи» Сауль Гуарирапа поделился эмоциями от нахождения в российском клубе.

«Все в клубе меня поддерживают, большая честь работать с таким тренером, в такой обстановке. Наша задача — выполнять установки тренера. В РПЛ много борьбы, единоборств. Я почувствовал это по товарищеским матчам на сборах, нужно будет много бороться, выигрывать единоборства. Это поможет мне стать лучше как футболисту», — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». Сделка представляет собой аренду с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024. В составе сочинцев футболист успел провести два официальных матча, в которых отметился одним забитым мячом.

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы. Также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость венесуэльца составляет € 400 тыс.