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Дмитрий Чистяков высказался об испанском тренере «Сочи» Роберте Морено

Дмитрий Чистяков высказался об испанском тренере «Сочи» Роберте Морено
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о тренерских качествах испанского специалиста Роберта Морено, который до переезда в Россию успел поработать в «Барселоне», «Монако» и ряде других европейских клубов. По словам Чистякова, у Морено есть свой чёткий стиль футбола, который он пытается донести и привить своим футболистам.

«У него есть свой чёткий стиль игры, который он пытается как можно быстрее донести до нас, а мы пытаемся подхватить и понять. Испанский стиль — высокий прессинг, выход из обороны через пас. Мне нравится играть так, уверен, что ребятам также нравится этот футбол. К этому нужно привыкать, с каждой игрой и тренировкой прибавляем», — приводит слова Чистякова сайт «Матч ТВ».

Напомним, Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В данный момент сочинцы занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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