Полузащитник «Динамо» Макаров рассказал, на что потратил первые серьёзные деньги

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, на что потратил свои первые серьёзные деньги, которые он заработал.

«Как только подписал первый профессиональный контракт — на 20 или 30 тысяч рублей в месяц — сразу начал копить на квартиру. Взял ипотеку и за год в Первой лиге, в «Нефтехимике», её закрыл», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Впервые Денис Макаров присоединился к нижнекамскому «Нефтехимику» в июле 2018 года. Он туда отправился в аренду из структуры «Оренбурга». В июле 2019 года клуб из Татарстана выкупил футболиста. Полузащитник выступал за «Нефтехимик» до января 2020 года. Затем он перешёл в другой клуб из Татарстана — казанский «Рубин».