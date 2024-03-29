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Полузащитник «Динамо» Макаров рассказал, на что потратил первые серьёзные деньги

Полузащитник «Динамо» Макаров рассказал, на что потратил первые серьёзные деньги
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, на что потратил свои первые серьёзные деньги, которые он заработал.

«Как только подписал первый профессиональный контракт — на 20 или 30 тысяч рублей в месяц — сразу начал копить на квартиру. Взял ипотеку и за год в Первой лиге, в «Нефтехимике», её закрыл», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Впервые Денис Макаров присоединился к нижнекамскому «Нефтехимику» в июле 2018 года. Он туда отправился в аренду из структуры «Оренбурга». В июле 2019 года клуб из Татарстана выкупил футболиста. Полузащитник выступал за «Нефтехимик» до января 2020 года. Затем он перешёл в другой клуб из Татарстана — казанский «Рубин».

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