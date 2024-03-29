«Бог отвёл пойти в «Крокус» в тот день». Денис Макаров — в гостях у «Чемпионата»

Денис Макаров редко даëт интервью, но если уж высказывается, то прямо и по существу. Резкость отличает его и в игре, и в суждениях. Поэтому с ним сложно и чужим защитникам, и своим тренерам. И журналистам, само собой. Сложно и интересно.

Мы давно хотели пригласить его в гости — поговорить о футболе и жизни. В эту паузу на сборные — получилось. Причём навестил нас не один Макаров, а сразу трое! Младший — в животе у мамы Даши. Но начать беседу пришлось не с приятной, а с трагической темы. Денис с Дарьей живут в нескольких сотнях метров от «Крокуса», где неделю назад случился крупнейший для страны теракт в этом веке.

О чём расскажем:

«Такие ситуации заставляют задуматься о том, что жизнь одна. Не знаешь, что будет с тобой в любую секунду, где бы ты ни был»

— Что чувствуешь, когда такое творится буквально по соседству?

— Ужас, конечно. Мы живём очень близко от «Крокуса». 10 минут пешком, наверное. Когда всё произошло, естественно, слышали сирены полицейских машин. Скорая помощь ездила, вертолёты летали. Всё это до четырёх-пяти часов утра слушали. Очень тяжёлая была ночь. Я следил за происходящим в телефоне по интернету. Чувства были ужасные. Я не спал почти до утра, супруга тоже долго не могла уснуть.

— Сами случайно не собирались в «Крокус»?

— Собирались. Нужно было вернуть кое-какие вещи в магазин. Не в том павильоне, где непосредственно произошёл теракт — в соседнем. Но, думаю, паника там ощущалась повсеместно. Хорошо, что не пошли. Бог отвел.

— Как после такого выходить на тренировку?

— Тяжело. На следующий день нам дали очень лёгкую тренировку, потому что все всё понимали. Вышли, 20-30 минут отбегали и разъехались по домам.

— После таких потрясений происходит какая-то переоценка ценностей?

— Думаю, у каждого человека по-разному. Конечно, такие ситуации заставляют задуматься о том, что жизнь одна. Не знаешь, что будет с тобой в любую секунду, где бы ты ни был. Я искренне соболезную семьям погибших и пострадавшим. Но нужно жить дальше.

— «Динамо» объявило, что все средства от продажи билетов на ближайшую игру с «Ростовом» уйдут на благотворительность, в помощь жертвам теракта.

— Да, это правильное решение. Слышал, что на матче будет большая программа в память о погибших и в помощь пострадавшим. Ещё мне сказали, что доноры, сдавшие кровь, смогут до конца сезона бесплатно оформить абонемент и посещать наши домашние матчи.

Денис Макаров и Иван Лепский возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» Фото: Дмитрий Гоулбович, «Чемпионат»

Сможет ли «Динамо» наконец-то побороться за титул

— Уже в пятницу «Динамо» может впервые за очень долгое время возглавить таблицу. В команде это обсуждаете?

— Конечно, внутри раздевалки перед каждой игрой звучат разговоры, что для нас каждый матч — финал. Но мы их никуда не выносим. Каждый из нас знает, что он хочет. Сейчас мы рады, что находимся на третьем месте и у нас есть отрыв от конкурентов. Будем продолжать так же.

— То, что первое место так близко, не закрепощает?

— Насчёт команды не знаю, но у меня нет паники. Ты просто выходишь играть и получаешь от этого удовольствие. А как сложится — никто не знает. Два года назад мы делили первое-второе место, однако затем резко скатились вниз и чуть не проворонили третье. Хотя должны были занимать второе. Сейчас такая же ситуация, но посмотрим, как сложится. До конца 10 туров.

— Матчи с «Ростовом» традиционно непросты для вас?

— Да, это очень хорошая команда. У них поставлен футбол, поэтому с «Ростовом» всегда тяжело играть — и у них, и у нас. Ожидаю хорошей игры. Для нас это очень важный матч, потому что можем зацепиться за медали.

—Ты забивал дончанам и в Кубке, и в чемпионате — одни из любимых соперников?

— Да, и оба раза открывал счёт. Можно сказать, это одни из моих любимых соперников. Раньше самым любимым вратарём был Беленов — чуть ли не при каждой встрече ему забивал.

— Но при этом ты ещё и во всех трёх последних матчах с «Ростовом» получал по карточке. На них особый настрой?

— Я вообще много карточек получаю — за сезон по шесть-восемь жёлтых бывает. Как говорится, оборона начинается с линии атаки. Мы очень часто прессингуем, приходится срывать атаки или совершать мелкие фолы. Но пока вы не сказали, не знал, сколько получил именно против «Ростова».

Денис Макаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не следишь за своей статистикой?

— Я знаю, сколько забил или отдал голевых передач. Ну и по карточкам в целом тоже понимаю. Иногда могу и всю статистику свою посмотреть.

— Есть ощущение, что «Динамо» созрело наконец для борьбы за титул?

— Да.

— На чём оно основывается?

— Во-первых, состав. Здесь собрались квалифицированные, качественные футболисты. И наша команда показывает это на поле. У нас каждый игрок силён в чём-то своём — у кого-то лучше получается обыграть, у кого-то — ударить, у кого-то — выиграть борьбу. За счёт всех этих качеств мы становимся единым целым, командой, способной занимать первое, второе, третье место.

— Не напрягают постоянные напоминания о борьбе за титул?

— Люди часто говорят, особенно наши болельщики. Пишут об этом, упоминают, но все мы взрослые люди и всё понимаем. Мы выходим отдаваться в каждом матче, а как оно будет в конце, никто не знает. Мы договорились между собой не обращать на разговоры внимания. Говорить нам могут всё что угодно, но конец сезона покажет.

— Динамовских болельщиков называют одними из самых терпеливых в России. Чувствуете, что их ожидание сильно затянулось?

— Конечно, хочется в первую очередь их порадовать. Два года назад мы хоть как-то это сделали: какие-то медали были, финал Кубка. И в этом году мы также хотим забраться выше и разделить с ними победу, медали. Чтобы все были довольны и счастливы.

Денис Макаров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы хорошо начали год, но в игре с «Зенитом» были не похожи на самих себя. Почему не удалось навязать чемпиону борьбу?

— Тяжело ответить. Я думаю, что были не готовы. Сказались давление в Санкт-Петербурге и счёт первого матча. Мы будто бы сами себя стали бояться. Проблема была в том, что мы испугались ещё до игры.

— Чего именно?

— Вопрос хороший, но не знаю, чего испугались. Было такое ощущение, что перегорели. Что-то пошло не так, когда вышли на поле.

— Подспудно надеялись сохранить минимальное преимущество?

— Не думаю. Мы просто перегорели, когда вышли. Не было эмоций на поле. Я сидел, смотрел игру со стороны, и мне было очень грустно, что не было эмоций у ребят на поле. Мы все вместе не смогли найти их в Петербурге, поэтому такой печальный результат.

— «Зенит» — понятно. А кого ещё считаешь прямым конкурентом в чемпионате?

– На самом деле, таких команд сейчас много. Мы все идём близко. За 10 туров может измениться всё что угодно. Наверное, у пяти-шести первых команд плюс-минус три-четыре очка разницы, с кем-то — пять. Такой отрыв нетрудно отыграть или растерять. Тем более когда у тебя есть 10 туров и у всех остаются игры между собой.

— Кто из ближайших соседей по таблице производит более приятное впечатление?

— Конечно, «Зенит». Они каждый год доказывают, что не просто так чемпионы. У них прекрасные уровень и качество футболистов, поэтому они и завоевывают всё.

— Ожидали, что «Краснодар» навяжет Питеру борьбу?

— Это очень хорошая команда. Сколько лет я против «Краснодара» играл, всегда видел у них уровень клуба, футболистов, стадиона. Они заслуживают быть в тройке или даже занять первое место. Почему нет, когда для тебя всё делают? Например, строят прекрасные стадионы. Все условия — только выходи и играй!

— Чемпионат России действительно стал интереснее или мы занимаемся самообманом, говоря так?

— Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом.

— В чём это ощущается?

— Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов… В таких турнирах ты обычно растёшь, набираешься опыта. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше. Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвёртое место, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням в Лиге чемпионов, а по выходным — в чемпионате.

— А Игоря Шалимова, например, радует, что теперь значение в чемпионате имеет только одно место — первое.

— Понятно, что первое место всегда приятно занимать. Да, ты наденешь медаль на шею, получишь какие-то эмоции, но без дальнейшего развития.

Денис Макаров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Когда смотришь Лигу чемпионов по телеку, грусть накатывает?

— Конечно, накатывает. Думаешь: «Блин, это же мечта, и она была так близко». Даже в том сезоне со Шварцем мы с большим отрывом от всех шли на втором месте и могли попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Надеялся, ждал. Но… Такое время сейчас. Надеюсь, когда-то мы прочувствуем это все вместе.

– Но вот раньше все стремились в еврокубки, а попав туда, часто вылетали в первых раундах. Тогда какой смысл?

— Согласен. Но если ставишь цель уехать, попробовать свои силы за границей, ты мог себя показать, зарекомендовать в европейских турнирах. А сейчас это очень сложно сделать. Ты никому особо не нужен. Один-два человека в год уезжают, и всё.

— Как в таком случае находить мотивацию в РПЛ?

— Первое — у тебя всё равно остаётся любовь к футболу, ты живёшь этим. Понятно, что, когда играешь в серьёзных турнирах, мотивации гораздо больше. Надо искать силы, стараться держаться и поддерживать свою форму дальше.

— Команды в РПЛ выровнялись?

— Сейчас — да. В прошлом сезоне по-другому было. Посмотрим, как дальше будет. Мы же не знаем, может, через пять туров «Зенит» уже уйдет от всех снова на 12−15 очков. И в конце сезона мы снова скажем, что «Зенит» опять улетел. Надо ждать и потом уже оценивать весь сезон полностью.

— Как-то не слишком оптимистично ты настроен.

— Я просто ответил на ваш вопрос. Сейчас все равны. Мы будем встречаться друг с другом, со всеми лидерами. Каждый человек хочет занять первое место, и мы туда идём. Узнаем позже, заслуживаем его или нет.

Денис Макаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что изменил Личка в «Динамо» и был ли у них конфликт

— «Краснодар» Ивича не напомнил тебе «Динамо» Йокановича?

– Не увидел какой-то одинаковой картинки.

— При Йокановиче вы получали удовольствие от футбола?

— Честно скажу: тот сезон был очень тяжёлым и эмоционально, и физически. Мы его полностью провалили. Игра была не очень, но всё равно до перерыва шли на третьем-четвёртом месте, а после зимней паузы всё пошло вниз. Последние игры показали, что мы не заслуживали быть в тройке. За две игры улетели на девятое место. Тогда наш футбол был, честно сказать, не очень. Мы это прекрасно понимали, но сделать ничего не могли.

— В чëм была проблема?

– В отношении, наверное. Всех нас как команды на поле. Наверное, где-то не выкладывались полностью, поэтому так произошло.

— Но почему? Не было единства в коллективе?

— Тогда и состав другой был. В этом году пришли новые ребята, качественные, которые показывают другой футбол, нежели в том году. Плюс-минус костяк всё равно остался, и мы нашли связь с новыми игроками.

— Личке удалось в какой-то степени перезагрузить команду психологически, тактически?

— Конечно! При Йокановиче, бывало, тренировки вели помощники, а Личка весь тренировочный процесс ведёт сам. Он полностью живёт футболом и всегда находится с нами. Своим отношением Марцел заряжает и настраивает нас.

— Йоканович не горел работой?

— Мне показалось, что нет. Но я могу ошибаться.

— «Химии» с ним не сложилось?

— На мой взгляд, её не было в команде.

— Вне футбольного поля вы могли поговорить?

– Он говорил, что к нему всегда можно зайти. Может, кто-то заходил, лично я — нет.

Марцел Личка в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Что ещё Личка поменял в команде?

— В первую очередь — процесс. У нас теперь очень интенсивные, жёсткие тренировки. И когда он видит, что плохо работаем, даёт ещё больше нагрузки специально. Этим Личка нас как-то заводит. За счёт таких тренировок ты становишься совсем другим. Если раньше ты, выходя на тренировку, понимал, что у тебя не будет никакой физической нагрузки, то потом и в сезоне тебе было плохо, как в прошлом году. Сейчас мы физически чувствуем себя очень хорошо и комфортно.

— Даже во время сезона Личка даёт тяжёлые нагрузки?

— Да, у нас очень сложные тренировки, свой цикл. Два раза в неделю приличная нагрузка. Ты просто приходишь домой и ложишься спать, потому что сил нет. На сборах тоже всё строго. Сбор — 12 дней, потом два-три выходных и работа по новой. Есть чёткий план, которого мы придерживаемся, и по нему тренируемся без каких-либо изменений.

— То есть у Лички больше советский подход в плане нагрузок?

— Нет, он не говорит: «Беги километр как можно быстрее». Всю нагрузку и бег переносим через упражнения: выходы из обороны, контрпрессинг. Он разделяет нас на две команды, и каждая отрабатывает на половине поля своё.

— Чувствуете эффект?

— Конечно! Тебе в игре становится гораздо легче. Понятно, есть разные ситуации, но шаблон, который мы отрабатываем, плюс-минус переносим на игры.

— Болельщики «Динамо» иногда ностальгируют по футболу Шварца. Тебе, кажется, он идеально подходил?

— Я пришёл в «Динамо», потому что мне нравился этот тренер, его стиль игры, что он разрешает делать футболистам и как к ним относится. Я получил, что хотел. Был доволен.

— Сохранилась с ним какая-то связь?

— Он может написать, поздравить с победой. Последний раз списывались, когда он «Герту» тренировал.

— Личка со стороны производит впечатление открытого и добродушного человека. Он только на людях такой?

— Его открытость — не образ, однако в раздевалке он другой. Может с нами пару раз пошутить, но вообще он строгий. Считаю, что так и должно быть. В раздевалке должен быть порядок, чтобы, когда надо, напихали или похвалили.

Денис Макаров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Что у вас произошло с Личкой прошлой осенью?

— Недопонимание.

— А конкретнее?

— У каждого человека, футболиста или тренера, есть своё видение. Он смотрел на ситуацию так, я — иначе. Из-за этого случилось недопонимание. Но потом мы сели, поговорили, всё друг другу в глаза высказали. Марцел изложил свою позицию, я — свою. Мне кажется, мы услышали и поняли друг друга. Пожали руки. Всё нормально.

— Из-за этого ты пропустил две игры?

— Я в это время не тренировался даже. Была травма, лечился. Так совпало.

— Ты считаешь себя конфликтным человеком?

— Только на футбольном поле могу быть агрессивным, а так — нет.

— В детстве был спокойным?

— Был суетным. Где была какая-то беда, я оказывался рядом. Не по своей воле — просто так получалось. Бывало, встревал в неприятности.

— Например?

— Помню, ещё в академии Коноплёва ездили на сборы в Турцию, когда нам было лет по 13. Пошли играть в догонялки, нашли гольф-машину, ну и начали её поднимать в горку и скатываться. Когда нас заметили, резко разбежались, а машина перевернулась. Моя фамилия в списке виновных стояла одной из первых. Нас отругали, поорали, сказали, что так делать нельзя. С того момента и начались приключения. В каждом клубе был какой-то конфликт. Я не хотел этого, просто так происходило. Люди часто говорят неправду, не зная всей ситуации. Иногда со стороны она кажется конфликтом, а на самом деле — просто недопонимание.

— У тебя обострённое чувство справедливости, как у Игоря Денисова?

— За свою правду буду биться всегда. Если понимаю, что я прав, а кто-то — нет, пойду до конца.

— Есть хоть один тренер, с которым у тебя были идиллические отношения?

— Идиллических — нет. И я рад, что у меня ни с кем не было таких хороших отношений. Всё равно игрок с тренером должны оставаться немного злыми друг на друга.

— Конфликты — во благо?

— Иногда — да. Но это лично моё мнение.

За что штрафовал Слуцкий

Леонид Слуцкий в «Рубине» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Со Слуцким вы были на одной волне?

— По-разному. Мы были и на одной волне, и врагами, и друзьями. Качели были.

— Ты понимал его шутки и подколы?

— Понимал, но иногда мы могли ему сказать: «Викторович, не смешно и не сегодня». Но, бывало, и заходили его шутки, смеялись.

— Он обижался, когда молодые осаживали?

— Нет, он тоже хорошо относился к шуткам в свою сторону.

— Но штрафовал он тебя не в шутку.

— Да, было дело. Там полкоманды таких было.

— Ты говорил, что только двоих наказывали.

— Просто мне и Деспотовичу больше доставалось за всё.

— За что чаще всего штрафовали? Огрызался во время тренировок?

— Да, с Викторовичем мог поговорить на разные темы, которые меня не устраивали или его. Но мы всё быстро забывали, как только я приносил штраф. И продолжали работать дальше.

— Деньги с карты списывали или наличкой приносил?

— Я переводил либо же снимал и приносил.

— И куда они направлялись?

— Как я знаю, очень много покупали медицинского оборудования. В ресторан с этих денег ездили командой.

— Кто-то ещё осмеливался перечить Слуцкому?

— Были люди. Я не один такой был. Но мы не каждый день ссорились. Может быть, раз в месяц или полтора случалось какое-то недопонимание.

— Но чемпионом по штрафам был ты?

— Было ещё пару людей в этих в рядах, но перебил, наверное, всё я в том году (улыбается).

— Впоследствии со Слуцким поддерживали отношения?

— До сих пор общаемся. Я его поздравлял и с назначением в новую команду, и с выигрышем Суперкубка Китая. А с полгода назад вместе были на одном концерте и потом пошли поужинали. Он нас с супругой пригласил, и мы с удовольствием откликнулись. Посидели, посмеялись. Никаких обид не осталось.

— Шоу Слуцкого в YouTube смотрел?

— Да, и мне было интересно. Я люблю иногда отвлечься, посмеяться. А у него неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артёмом.

— Помощник Слуцкого Яровинский когда-то охарактеризовал тебя тремя словами: «Наглый, злой и упрямый». Что-то поменялось с того времени?

— Нет, всё такой же наглый, злой и упрямый (улыбается).

— С ним поддерживаешь отношения?

— Мы можем в любой момент созвониться и тепло пообщаться. Может, год назад связывались.

— Представь, Олег звонит и говорит: «Давай к нам в Китай». Задумаешься?

— Скажу: разговаривайте с руководством и, если договоритесь, высылайте контракт, ха-ха!

— Часто себя укоряешь: лучше бы промолчал?

— Возможно, да. Но я такой человек, что пойду до конца, если чувствую, что прав.

— Супруга не пытается повлиять?

— Что бы я ни сделал, Даша всегда меня поддерживает.

— Да, но штрафы бьют по семейному бюджету.

— А у меня в «Динамо» не было штрафов. Соответственно, и разговоров таких с супругой не было.

— Совсем-совсем не было?

— Ну ладно, были пару раз. По мелочи.

— За что в «Динамо» штрафуют?

— Больше за какие-то бытовые вещи, чем игровые. Из чисто футбольных — за карточки есть штраф. А так в основном за опоздания наказывают — на теорию, на завтрак, на выезд на игру или в аэропорт.

— А за нарушение дресс-кода?

— Есть и такое. Например, на выезд мы должны ехать в определённой форме. Не скажу, что у нас прямо-таки жёсткая система штрафов. Но когда люди нарушают какие-то правила часто, с них берут потом деньги.

Почему Карпин игнорирует Макарова

Денис Макаров на тренировке сборной России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Сборная России — для тебя больная тема?

— Нет.

— Почему не складываются с ней отношения?

— Не анализировал, почему так происходит. Нормально к этому отношусь. Проблем никаких нет, что я там или нет.

«Вера и надежда есть, что большой турнир ещё захвачу и поиграю».

— Что случилось на твоём последнем сборе у Карпина?

— Я получил травму, поговорил с тренером и уехал лечиться в «Динамо». После этого больше не вызывали. А я не спрашивал почему. Не вызывают — значит, не вызывают.

— Карпин был игроком схожего профиля — объяснял, в чём ты, с его точки зрения, должен прибавить?

— Я с ним вообще не общался. Только «привет» — «пока». Я же пробыл в сборной всего два дня. На этом всё.

— Больше вызовов не было?

— Нет.

— Обидно?

— Нет. Я к этому нормально отношусь. Если позовут — поеду. У нас с Карпиным ничего не произошло, я просто получил травму, и всё.

— Ты сам хочешь играть за сборную?

— Конечно! Это же твоя страна, ты защищаешь её честь.

— На Евро-2020 ты так и не сыграл. Ещё веришь, что выступишь на большом турнире?

— Очень хочу и жду, когда у нас всё будет хорошо и нам откроют туда путь. Буду делать всё, чтобы туда попасть.

— Что подсказывает внутренний голос: отстранение — надолго?

— Думаю, ещё пару лет. Вера и надежда есть, что большой турнир ещё захвачу и поиграю.

— В нашем прошлом интервью, два года назад, ты говорил о желании поиграть в Европе. Оно не изменилось?

— Нет, до сих пор хочу. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили поиграть в Европе.

— По чемпионатам предпочтения есть?

— Одного определённого нет, но есть список, куда можно поехать: пять-шесть стран, где хотел бы себя попробовать. Можно где-то себя проявить и получить ещё лучший шанс. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность.

— Готов, как Кузяев, упасть по зарплате?

— Готов подумать. Финансы — тоже важная часть жизни. Футбол же не вечен, так что надо обсуждать.

— Относительно февраля 2022-го ты стал ближе или дальше от реализации этой мечты?

— Думаю, ближе. Я расту как футболист, каждый год всё больше играю и приобретаю опыт. Осталось получить предложение.

Денис Макаров в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— До сих пор вариантов не было?

— Варианты есть, но ждём, так как контракт с «Динамо» действует ещё два года. Если будут реальные предложения, нужно будет общаться с клубом и решать, что дальше. Пока никаких разговоров с руководством не было.

— Теоретически ты готов поехать в классную для жизни страну с не самым сильным чемпионатом?

— У меня контракт с «Динамо». Но если поступит реально интересное предложение, готов пообщаться и рассмотреть его. Может быть, клубу будет интересно меня продать куда-то.

За что Денис не любит журналистов

Денис Макаров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Кажется, что ты не очень любишь журналистов.

— Да, и не скрываю этого. Я не люблю журналистов.

— Почему?

— Сегодня ты забил гол, и они говорят: «Браво, какой молодец». А в следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит. Выпускает про тебя какую-то статью, а потом подходит и протягивает руку. Не люблю такое. Есть журналисты, которым я доверяю и с кем могу пообщаться. А есть те, с кем у меня нет желания иметь дело.

— Ты имеешь в виду конкретных людей или это скорее собирательный образ?

— Скорее собирательный образ. Мне присылают всякие-разные статьи. Я не знаю, кто конкретно это пишет, но читаю. В какой-то момент принял решение держаться от журналистов подальше. Особенно сразу после игр. Я могу раз в год или в два дать интервью, но только людям, с которыми давно знаком и с которыми у меня таких проблем никогда не возникало.

— А в соцсетях читаешь отзывы о своей игре?

— Раньше читал. Когда только попал в Премьер-Лигу, конечно, было интересно, что люди обо мне думают. В первый год во всё это окунулся. Сейчас уже мне это неинтересно.

— Болезненно реагировал на злые комменты?

— Раньше мог ответить в комментариях. С годами понял: зачем разбрасывать эмоции на людей, которые мне не важны и вообще не знакомы? Мне неинтересно больше вступать с ними в диалог.

— Сейчас в комментарии даже не заглядываешь?

— А я ограничил доступ к ним. Теперь оставлять сообщения у меня могут только друзья, на которых я подписан.

— От соцсетей стараешься держаться подальше?

— Нет, могу полистать полчаса «рилс», если мне скучно. Например, на выезде в гостинице. А с супругой и друзьями общаюсь в основном в мессенджерах.

— У тебя есть близкие друзья среди одноклубников?

— Прямо близкие у меня остались только с детства. Я такой человек, который мало людей держит рядом с собой. При этом в команде со всеми ребятами хорошо общаюсь. Можем вечером выйти, поужинать, сходить на концерт. Без проблем.

— На какие концерты ходишь?

— Из последнего — на L'One ходили по приглашению Даниила Фомина. Были в театре на «Ничего не бойся, я с тобой». Если нам с женой обоим что-то интересно, стараемся выбраться на концерт, причём стиль музыки не имеет особого значения.

— А стиль в одежде?

— Сейчас меня одевает супруга. Всегда беру её в магазин, и она мне помогает с выбором. Это нормально — человеку со стороны виднее.

— Есть любимые бренды?

— Brunello Cucinelli, Dior.

— Вы с женой много путешествуете?

— Стараемся.

Денис Макаров с супругой Фото: Из личного архива Дениса Макарова

— Намного сложнее стало в этом плане?

— Ну да. Летом добирались в Италию через Стамбул. Но вообще мне особо без разницы, сколько лететь. Главное — долететь и получить удовольствие. Посмотреть на мир, погулять.

— Топ-3 страны, где ты был?

— Бали и Италия — точно в топе. Турция — вообще как второй дом. Каждый год там сборы на протяжении 13 лет.

— Не надоела?

— Я люблю в Турции отдыхать летом, а сборы проводить там не люблю, ха-ха.

— Там же летом очень жарко.

— Почему? Когда мы были в Бодруме в конце мая — начале июня, стояла прекрасная погода: +30°С, море даже прохладненькое чуть-чуть.

Денис Макаров на отдыхе Фото: Из личного архива Дениса Макарова

— Почему Бали так популярен сейчас?

— Там свой особенный, крутой вайб. Никто не гнёт пальцы веером. Все обычные люди и хорошо общаются между собой вне зависимости от того, откуда ты. Просто живут и наслаждаются отдыхом. У меня учительница английского там сейчас. Из-за разницы во времени очень тяжело состыковаться. Не чаще раза в неделю получается.

— И как успехи в английским?

— Not bad. С того момента, как попал в «Рубин», учу язык. Нигде за границей не потеряюсь, выход из ситуации найду.

— Экстремальные виды спорта — не твоё?

— Иногда катаюсь на лыжах зимой. В принципе, футболисту нежелательно это делать. Ответственность в случае травмы полностью несёшь сам — это прописывается в контракте. Тренеры советуют придерживаться этих рекомендаций и лучше сидеть дома.

— У тебя таких травм не было?

— Тьфу-тьфу-тьфу. Я и не гоняю как сумасшедший. Просто получаю удовольствие. Один раз только случайно занесло на чёрную трассу. Тормозить пришлось лицом о снег. Было неприятно, больновато.

Денис Макаров на отдыхе Фото: Из личного архива Дениса Макарова

— На что ты потратил первые более-менее серьёзные деньги?

— Как только подписал первый профессиональный контракт — на 20 или 30 тысяч рублей в месяц — сразу начал копить на квартиру. Взял ипотеку и за год в первой лиге, в «Нефтехимике», её закрыл.

— Ты говорил, что мечтаешь обеспечивать своих родителей, чтобы они не работали. Получается?

— Я думаю, у них и так всё хорошо. Когда что-то надо, всегда помогаю, поддерживаю. Мама не работает, а папе и самому скучно сидеть дома. Он так же на заводе трудится.

— Не говорили в детстве: хватит футбола — сосредоточься на учёбе?

— Никогда. Наоборот, на последние деньги купили билет в Якутию, когда я восстановился после тяжёлой травмы. Всё ради того, чтобы продолжал заниматься футболом.

— У тебя же было непростое детство?

— После 13 лет были большие проблемы в футболе: выгнали из академии Коноплёва, и я колесил по всей нашей стране. Но при этом, куда бы я ни приезжал, ко мне везде относились хорошо. Я благодарен всем тренерам, которые меня брали, и каждый чему-то учил. Думаю, за счёт этого я и попал в РПЛ и закрепился здесь.

— Никогда не возникало позыва бросить футбол?

— Никогда в жизни об этом не думал и не планирую.

— Даже в самые тяжёлые моменты?

— Любая травма — это тяжёлый момент, но об уходе из футбола ни на секунду не задумывался.

— Что помогает сохранять оптимизм?

— Любовь к футболу. Я занимаюсь тем делом, которое люблю, ценю и уважаю.

— Дома, в Тольятти, часто бываешь?

— Раза четыре в год езжу. Сейчас летал на сутки по делам. До этого дня на три приезжал на новогодние праздники.

— Как живут простые люди в Тольятти?

— Хорошо. У нас прекрасный город. Сейчас его обустраивают. Построили новую, уже третью набережную на Волге. Мне очень нравится туда возвращаться.

— Как у одноклассников сложились судьбы?

— Все ребята живы-здоровы, с кем я общался. Работают, создают семьи, живут. Год или полтора назад я собирал в Тольятти наш 1998 год. Позвали пару учительниц, которые нас воспитывали в школе с пятого класса. Посидели, поужинали, вспомнили все наши моменты.

— У тебя из класса успешнее всех сложилась футбольная жизнь?

— Никита Калугин тоже был в «Динамо», потом в «Торпедо». Во Второй лиге ещё пара человек играет. А в РПЛ из наших я один сейчас.

— Тренеры на местах реально копейки получают?

— У меня друг, с которым вместе учились, сейчас в академии Коноплёва тренирует. Говорит, нормально платят, не жалуется. На жизнь хватает.

Денис Макаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В чём ты как футболист стал лучше, скажем, за пять лет?

— Стал опытнее и умнее на поле.

— Но вспыльчивость всё равно осталась?

— Мне кажется, футболист без вспыльчивости, без характера — это просто не футболист. Спортивная злость должна присутствовать у каждого спортсмена.

— Ты своей футбольной судьбой доволен?

— Конечно, я рад, доволен и счастлив. Благодарю бога за то, что дал мне такой шанс и так всё происходит. Я занимаюсь тем делом, которое люблю, и хочу им жить дальше.

— Чего ещё хочешь добиться в футболе?

— В первую очередь хочу поучаствовать в еврокубках. Прочувствовать, понять, что это вообще такое. И попробовать уехать играть в Европу, если будет такой шанс.

— Если бы не футбол, чем бы занимался?

— Может, хоккеем. Но мы этого уже никогда не узнаем.

— По-прежнему следишь за Овечкиным? Побьёт он рекорд Гретцки?

— Ему же осталась 41 или 42 шайбы? Я только вчера статистику смотрел. Овечкин был моим кумиром детства. Я же играл в Тольятти в хоккей. И в компьютерный хоккей рубился. Естественно, следил за его играми. Сейчас возможности смотреть их в прямом эфире нет. Могу обзор глянуть.

— А КХЛ?

— Раньше больше следил. Сейчас смотрю результаты плей-офф. Конечно, жалко, что «Динамо» проиграло. Всё собирались на их матч сходить, но так за пару месяцев и не собрались. Я-то верил, что они пройдут дальше и будет ещё интереснее, жарче, а они 0-4 в серии проиграли.

Денис Макаров на отдыхе Фото: Из личного архива Дениса Макарова

— О том, что после футбола, ещё не задумывался?

— Думал об этом. Я хочу остаться в футболе — только, может, чуть в другой сфере. Например, в агентской. У меня сейчас есть очень хорошие агенты, которые во всём помогают и чему-то учат. Мне эта область деятельности тоже интересна.

— У тебя неприятностей с агентами не было?

— В последние три с половиной года я начал работать с другими людьми, и мы стали большой дружной семьёй. Между нами нет никаких проблем и недопониманий. И, уверен, не будет. Мы все друг перед другом открыты, знакомы семьями.

— Предвкушаешь рождение ребёнка?

— Да, в ближайшие месяц-два ожидается пополнение в семье. Мы с супругой очень рады.

— Ни с кем из одноклубников не советовался по теме отцовства?

— Если мне понадобится такого рода совет, я спрошу его у супруги. У нас уже есть ребёнок (от первого брака Дарьи. — Прим. «Чемпионата»), так что, думаю, мы с этим справимся. Я в ожидании. Очень хочу это прочувствовать и пройти. Давно этого хотел и понимаю, что скоро это случится. Волнительный и воодушевляющий момент одновременно.

Денис Макаров с супругой Фото: Из личного архива Дениса Макарова

— Мальчика ждёте или девочку?

— Мальчика, будущего футболиста сборной России.

— То есть желаешь ему футбольного будущего?

— Я планирую с ним заниматься и думаю, он уже об этом знает. По вечерам говорю ему, что тоже будет футболистом. Первую игрушку мы уже купили. Мяч футбольный.

— А если не захочет?

— У него не будет шансов, ха-ха.

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