«Сочи» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. «Сочи», в свою очередь, располагается на последней, 16-й строчке в чемпионате страны, заработав 13 очков.

Напомним, в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своём поле обыграл сочинцев со счётом 3:1.