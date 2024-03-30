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СКА-Хабаровск — Сокол, 30 марта: результат матча 22-го тура Мелбет Первой лиги

«СКА-Хабаровск» обыграл «Сокол» в домашнем матче Мелбет Первой лиги
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Сегодня, 30 марта, состоялся матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «СКА-Хабаровск» принимал саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Мусалов – 4'     2:0 Никитин – 23'     3:0 Петров – 43'     3:1 Максименко – 70'    

Хозяева трижды отличились в первом тайме: защитник Магомед Мусалов на четвёртой минуте открыл счёт, нападающий Кирилл Никитин удвоил преимущество хабаровчан, а Илья Петров с 11-метровой отметки довёл счёт до крупного. Во втором тайме гости отыграли один мяч благодаря точному удару форварда Артёма Максименко.

После этой победы «СКА-Хабаровск» с 31 очком в 24 матчах поднялся на 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Сокол» с 24 очками в активе занимает 15-е место.

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