Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «Боруссия» Д: Адейеми забил на 10-й минуте матча

«Бавария» — «Боруссия» Д: Адейеми забил на 10-й минуте матча
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги встречаются мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'    

На 10-й минуте матча «Боруссия» вышла вперёд. Гол на счету нападающего гостей Карима Адейеми. Ему ассистировал полузащитник Юлиан Брандт.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей. «Боруссия» находится на пятой строчке, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android