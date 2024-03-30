«Бавария» — «Боруссия» Д: Адейеми забил на 10-й минуте матча
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В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги встречаются мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'
На 10-й минуте матча «Боруссия» вышла вперёд. Гол на счету нападающего гостей Карима Адейеми. Ему ассистировал полузащитник Юлиан Брандт.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей. «Боруссия» находится на пятой строчке, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).
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