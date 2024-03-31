Масалитин объяснил, с чем связана потеря очков ЦСКА в последних матчах

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре армейцев в последних матчах. Вчера, 30 марта, ЦСКА сыграл вничью с «Сочи » (2:2) в 22-м тура РПЛ.

«Психология — важный фактор потерянных очков ЦСКА. Когда ведёшь в два мяча, немного расслабляешься. В конце «Сочи» додавил. Если бы не Акинфеев, могли бы и проиграть. Половина состава — игроки сборной, а не могут обыграть команду, которая претендует на вылет из РПЛ. Центра поля нет, замены не работают. Если полузащита не отрабатывает, то идёт перекос. Также в команде нет лидера, который мог бы взять на себя игру.

Конечно, после таких матчей будут вопросы к Федотову. Например, тренер не выпустил Файзуллаева, а он мог помочь команде индивидуальными действиями. Самое главное — это делать выводы после ошибок. ЦСКА упустил 18 очков в этом сезоне, сколько можно наступать на одни и те же грабли? Смотреть на это невозможно», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.