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Масалитин объяснил, с чем связана потеря очков ЦСКА в последних матчах

Масалитин объяснил, с чем связана потеря очков ЦСКА в последних матчах
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре армейцев в последних матчах. Вчера, 30 марта, ЦСКА сыграл вничью с «Сочи » (2:2) в 22-м тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    

«Психология — важный фактор потерянных очков ЦСКА. Когда ведёшь в два мяча, немного расслабляешься. В конце «Сочи» додавил. Если бы не Акинфеев, могли бы и проиграть. Половина состава — игроки сборной, а не могут обыграть команду, которая претендует на вылет из РПЛ. Центра поля нет, замены не работают. Если полузащита не отрабатывает, то идёт перекос. Также в команде нет лидера, который мог бы взять на себя игру.

Конечно, после таких матчей будут вопросы к Федотову. Например, тренер не выпустил Файзуллаева, а он мог помочь команде индивидуальными действиями. Самое главное — это делать выводы после ошибок. ЦСКА упустил 18 очков в этом сезоне, сколько можно наступать на одни и те же грабли? Смотреть на это невозможно», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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