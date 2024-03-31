Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нефтехимик — Акрон, 31 марта: результат матча 25-го тура Мелбет Первой лиги

«Акрон» ушёл от поражения в концовке гостевого матча с «Нефтехимиком»
Комментарии

Закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Акрон». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился вничью — 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Емельянов – 81'     1:1 Барт – 89'    

Первый гол в матче на 81-й минуте забил нападающий нижнекамцев Данила Емельянов. Спустя восемь минут форвард гостей Руслан Барт восстановил равновесие.

На данный момент «Нефтехимик» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Акрон» заработал 42 балла и по набранным очкам сравнялся с лидером турнира подмосковными «Химками», уступая им первую строчку по разнице забитых и пропущенных мячей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android