«Акрон» ушёл от поражения в концовке гостевого матча с «Нефтехимиком»
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Закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Акрон». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился вничью — 1:1.
Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Емельянов – 81' 1:1 Барт – 89'
Первый гол в матче на 81-й минуте забил нападающий нижнекамцев Данила Емельянов. Спустя восемь минут форвард гостей Руслан Барт восстановил равновесие.
На данный момент «Нефтехимик» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Акрон» заработал 42 балла и по набранным очкам сравнялся с лидером турнира подмосковными «Химками», уступая им первую строчку по разнице забитых и пропущенных мячей.
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