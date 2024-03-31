Дубль Родриго принёс «Реалу» победу над «Атлетиком»

Сегодня проходил матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проводилась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Арбелола Рохас. Матч начался в 22:00 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте мадридцы вышли вперёд усилиями Родриго. На 73-й минуте бразильский нападающий хозяев оформил дубль. Гости не сумели распечатать ворота соперника.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 30 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 75 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Атлетик» после аналогичного количества игр в испанской Примере набрал 56 очков и расположился на четвёртой строчке.