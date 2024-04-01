Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Спартаком». Первая игра полуфинала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в среду, 3 апреля, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Я не думаю, что что-то изменилось: у нас состав тот же, у «Спартака» — тоже, кардинально ничего не изменилось — будет ещё один матч. Понятно, что соперники принципиальные, это станет дополнительной мотивацией и для нас, и для игроков «Спартака». Ждём хорошей игры», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после возобновления сезона «Зенит» уже встречался со «Спартаком». Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 0:0.