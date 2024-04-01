Александр Кержаков: не думаю, что у «Краснодара» будет спад

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков поделился мнением, не развалится ли «Краснодар» после смены тренера посреди сезона. Напомним, вместо Владимира Ивича «быков» возглавил Мурад Мусаев.

«Не думаю. Жизнь продолжается. Все футболисты — профессионалы, у всех контракты и амбиции. Каждый хочет выигрывать и показать себя. Плюсом пришёл Мурад, который знаком со всей системой и который знаком системе «Краснодара». Мусаев — очень хороший специалист. Он это доказал и в «Краснодаре», и в «Сабахе». Не думаю, что будет спад у «Краснодара», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.