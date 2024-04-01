«Я в стадии переговоров». Первое интервью с Кержаковым после отставки в Сербии

В ноябре 2023 года Александр Кержаков покинул сербский «Спартак» и надолго пропал из информационного поля. Мы связались с легендой российского футбола, чтобы узнать о его делах, планах на будущее и мыслях о недавнем прошлом.

О чём расскажем:

Почему Кержаков покинул сербский «Спартак»

— После ухода из «Спартака» о вас было мало новостей. Чем занимаетесь в паузе?

— Смотрю футбол, насколько это возможно. Футбола достаточно много. Слежу за европейским футболом не только по телевизору, но и выезжаю на матчи, когда представляется такая возможность. Продолжаю развиваться как тренер, который на данный момент без команды.

— Вы остались жить в Сербии?

— Да. Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошёл в школу, в четвёртый класс. Решили никуда его не дёргать — доучится здесь этот учебный год.

«В Сербии огромное количество билбордов напоминает, что русские и сербы едины»

— Убедились на собственном опыте, что России и Сербия — братские народы?

— Сложно сказать. В тех странах, где жил и играл, никогда не ощущал предвзятости ко мне и моей семье. Но в Сербии отношение к России немного отличается от других мест. Это видно не только в общении с людьми. Например, огромное количество билбордов напоминает, что Россия и Сербия едины. Наверное, так можно сказать про отношения наших стран.

Александр Кержаков Фото: FKSPARTAK.COM

— Какие особенности жизни в Сербии?

— Здесь проще понимать язык. Но в основном я был сконцентрирован на работе. Сейчас поглощён футболом настолько, насколько это возможно. Каких-то проблем в бытовом плане не ощущаю. Из плюсов могу выделить расстояния. Можно спокойно передвигаться по стране на машине и смотреть футбол в разных городах.

— А матч сборных России и Сербии видели?

— Смотрел не целиком. Могу сказать, что наконец сборной России удалось сыграть со статусной командой, которая будет выступать на Евро-2024. Наши ребята показали хорошую и качественную игру. Единственный минус — как мне кажется, сборная Сербии играла неосновным составом. Но это не умаляет достоинств нашей команды — хороший и показательный матч.

— Удивил результат?

— На ход встречи повлияли быстрое удаление и пенальти. Было сложно чего-то ожидать от сербов в товарищеской игре, когда они играют неосновным составом и к 20-й минуте остаются в меньшинстве. Если бы до начала игры мне сказали, что будет такой результат, я бы удивился.

— Стоило удалять Гаича?

— Я не арбитр и не разбираюсь в тонкостях нововведений. Но, как я понял, трактовка такая, что это лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. В этом случае нарушение в штрафной площади карается красной карточкой и пенальти — я так набросал совсем простыми терминами. С другой стороны, можно было обойтись и жёлтой карточкой. Но если следовать правилам, то судья оказался прав.

В чём главные отличия сербского футбола от российского

— Как бы охарактеризовали для себя период в «Спартаке»?

— Хороший опыт. Считаю, что нам удалось проделать очень большую работу. Команду собирали, исходя из возможностей бюджета клуба. Изначально было сказано, что никаких покупок совершаться не будет — будут только футболисты, которые могут прийти бесплатно.

Если мы берём качества футболистов, то практически весь состав команды был собран из игроков, которые выступали в командах нижней восьмёрки прошлого сезона или из вылетевших клубов. Из команд первой восьмёрки прошлого сезона у нас играли один или два футболиста.

Проведя селекционную работу, мы собрали коллектив, который побеждал лидеров. «Спартак» шёл с опережением на 10-12 очков прошлогоднего графика. Работа была выполнена хорошо. Мы изменили схему игры, добивались неплохих результатов. На момент моего увольнения мы шли в двух очках от восьмёрки.

— Ожидания руководства соответствовали реальным возможностям клуба?

— Объективно говоря, все команды выше нас имеют несопоставимый с нашим бюджет. Зарплатная ведомость у нас была скудновата в сравнении даже с теми командами, которые были ниже нас.

То, что у руководства клуба есть амбиции — да. Сопоставимы ли они с бюджетом? Нет. Сложно при таких вводных выполнить все поставленные задачи: и быть в восьмёрке, и работать на продажу молодых футболистов, не приобретая качественных и опытных игроков, рядом с которыми молодые могут учиться и расти. На мой взгляд, это невыполнимая задача при таких составляющих.

— Но это был более удачный опыт, чем на Кипре?

— Конечно. У меня была возможность полноценно провести подготовительный период. Мы очень хорошо подготовились, потому что за месяц с небольшим нужно было полностью поменять команду тактически, слепить её из пришедших футболистов. Думаю, нам это удалось.

Очень сложно за столь короткий период создать и сплотить команду, которая может воплощать те идеи, которые ты пытаешься ей привить. Четыре-пять месяцев — это не срок. Сейчас «Спартак» практически ничего не меняет в схеме, по которой играли мы. Это показатель того, что мы были на верном пути.

— Увидели принципиальные отличия сербского чемпионата от российского?

— Да. Вообще во всём огромное отличие. Первое, как я уже сказал, — это расстояния. Здесь тебе не нужно совершать перелёты. В Сербии ездишь на выезды на автобусе — это немного проще для восстановления.

Но инфраструктура, профессионализм и сам подход к работе в России во много-много раз выше, как и качество футболистов.

— Российский чемпионат по уровню посильнее?

— Не посильнее, а сильнее намного.

— Какой стиль футбола вам импонирует как тренеру?

— Если вы спросите у любого тренера, то он вам скажет: «Хотелось бы надёжно играть в обороне, очень много атаковать и забивать много голов» (смеётся). Но здесь нужно принимать во внимание то, с чем приходится работать тренеру. От качеств игроков зависит то, какой футбол тренер будет ставить команде, чтобы она добивалась поставленных руководством целей и задач.

— Вы подстраиваетесь под реалии, в которых работаете?

— Без этого никак. Мы договаривались со «Спартаком», что у меня будет время и как минимум сезон, чтобы реализовывать свои идеи и идти к намеченным целям. Если у тебя есть карт-бланш и ты с руководством на одной волне, тогда можешь настаивать на том, что хочешь видеть и реализовывать на футбольном поле. Но когда есть конкретные цели, поставленные руководством, их нужно достичь здесь и сейчас. Тут уже тренеру приходится чем-то жертвовать.

— Наверное, нужно искать баланс.

— Несмотря на то что в «Спартаке» у нас не было, как вы это называете, баланса, мы всё равно давали результат даже выше, чем ожидалось. Исходя из того анализа, который здесь проводила местная пресса, абсолютно никто не верил в «Спартак», учитывая его трансферную политику, бюджет и зарплатные ведомости. Все были скептически настроены относительно результатов команды.

— Вы играли за большие команды, тренируете маленькие. Приходилось внутренне перестраиваться и ломать себя?

— Абсолютно нет. Футболист и тренер — это разные профессии. Я начинающий тренер. Если есть возможность работать, то с удовольствием принимаю любые вызовы. Чтобы развиваться в профессии и становиться лучше, я должен работать. На данный момент у меня такие вызовы и предложения. Стараюсь становиться лучше даже в тех реалиях, которые есть в таких клубах. Считаю, что у меня получается.

— В интервью Нобелю Арустамяну вы говорили, что рассылали своё резюме по клубам. Занимались этим после «Спартака»?

— Пока не рассылал. У меня были и предложения из разных клубов, и сейчас я нахожусь в стадии переговоров и общения с несколькими клубами. Поэтому на данный момент сконцентрирован на изучении футбола, анализе матчей и сборе как можно большей информации. Тем самым я работаю над собой. Параллельно с этим в неспешном режиме у меня идут переговоры по нескольким вариантам. Пока нет необходимости предлагать себя с помощью рассылки резюме.

— Уточните, откуда поступают предложения?

— Не считаю нужным сейчас это делать. Всё равно это узнается из каких-либо источников.

— Кто из тренеров в наибольшей степени повлиял на ваше становление в профессии?

— В плане профессионализма, подхода к тренировочному и подготовительному процессу — Лучано Спаллетти. Это тренер, который у меня был во взрослом футбольном возрасте, когда можно было осознанно воспринимать то, что происходит.

— Вспомните историю со Спаллетти, которая наиболее ярко характеризует его?

— С ним было очень много историй. Много всего рассказано и написано. Самое главное, что характеризует его как очень хорошего тренера — это его результаты уже после карьеры в «Зените». Здесь и чемпионство с «Наполи», и нынешняя работа в сборной Италии. Тут не нужны истории — нужно просто смотреть на факты, титулы и клубы, в которых он работал.

Что думает об отставке Ивича и чемпионской гонке «Зенита» и «Краснодара»

— Активно следите за РПЛ?

— Настолько, насколько это возможно в Сербии. Здесь есть онлайн-трансляции, трансляции матчей. Когда удаётся, смотрю. Если нет, просматриваю хайлайты.

— Вы поняли историю с увольнением Ивича из «Краснодара»?

— Меня это удивило. Но все знают подход к выбору тренеров в «Краснодаре». Все знают подход владельца клуба к тому, как ему хочется, чтобы играла команда, какой футбол проповедовала. Наверное, в этом плане что-то не совсем удовлетворяло Сергея Галицкого. Потому что если команда идёт в лидерах, то это что-то внутреннее, а не футбольное.

«Краснодар» играл хорошо. Вряд ли он стал бы чемпионом, но и так навязал серьёзную борьбу «Зениту» на дистанции. Наверное, внутри были какие-то разногласия, которые привели к отставке Ивича, очень хорошего тренера.

— Сочувствуете коллеге?

— Я несколько раз был в историях, когда принимались непонятные решения. Но они были непонятны тем, кто снаружи. Тем, кто внутри, эти истории как раз понятны. Я могу только догадываться, что там произошло.

Как коллеге мне всегда обидно за тренеров, лишающихся своих мест работы, проделав огромную работу, результат который виден, и он очень хороший.

— После тяжёлого марта «Краснодар» может развалиться психологически?

— Не думаю. Жизнь продолжается. Все футболисты — профессионалы, у всех контракты и амбиции. Каждый хочет выигрывать и показывать себя. Плюсом пришёл Мурад, который знаком со всей системой и который знаком системе «Краснодара». Мусаев — очень хороший специалист. Он это доказал и в «Краснодаре», и в «Сабахе». Не думаю, что будет спад у «быков».

— Я хотел задать вопрос про прогресс «Динамо», но с момента подготовки к интервью команда проиграла «Ростову» 1:4.

— Во-первых, прогресс «Динамо» не удивил. По бюджету, инфраструктуре, футболистам и тренеру — это топ-клуб России. То, что они занимают третье место, меня совершенно не удивляет.

Что касается матча с «Ростовом», то это тоже очень хорошая и молодая команда. Они играют под руководством прекрасного тренера, играют раскованно. В клубе доверяют тренеру, а у него есть идеи красивого атакующего футбола, который вначале давал сбой, а сейчас, видно по результату и игре, всё возвращается к тому, что было в прошлом году. Это команда настроения и очень амбициозная по тем возможностям, что у неё есть.

— «Зенит» остаётся претендентом №1 на чемпионство?

— 100%.

Александр Кержаков Фото: FKSPARTAK.COM

Останется ли Михаил Кержаков в «Зените» и вернётся ли Александр в Россию

— А за своими бывшими подопечными следите?

— Конечно. У меня есть и подопечные, с которыми я работал в юношеской сборной России. Мне тоже очень приятно следить за их успехами. Есть невероятный факт не для меня, а для некоторых людей.

— Что за факт?

— Когда принимал юношескую сборную России 2001 года рождения, многие мне говорили, что это самая бесперспективная команда за последние годы и с ней будет очень сложно добиться результата. За несколько месяцев до этого она не прошла даже первый квалификационный раунд. В группе с Фарерскими островами, Исландией и Финляндией заняла третье место. Мне делали такие предостережения.

Сейчас мы видим, что около 10 ребят из моей сборной дебютировали в РПЛ за эти несколько несколько лет, а некоторые даже являются лидерами своих команд, что очень здорово.

Я бы очень хотел, чтобы Миша продолжил играть. Если повезёт, то, конечно, в «Зените».

— Из клубной работы одним из главных ваших воспитанников является Никита Кривцов. Почему сейчас он померк в «Краснодаре»?

— Если говорить о подопечных в клубах, то да, Кривцов наиболее заметен сейчас. А в сборной, например, у меня был Руслан Литвинов, который сейчас очень ярко проявляет себя в «Спартаке» и сборной России. Можно выделить того же Сильянова, который тоже выступал в сборной.

Что касается Кривцова, то о его таланте даже не нужно говорить — он у него есть и очень большой. У Никиты огромнейший потенциал, чтобы стать хорошим футболистом. На мой взгляд, он и сейчас выглядит неплохо. Плюс, как мне кажется, к Никите нужен индивидуальный подход не только на футбольном поле, но и вне его.

— В феврале ваш брат Михаил дал «Чемпионату» большое интервью. Узнали что-то новое о нëм из прочитанного?

— Нет. О своём брате я всё знаю (смеётся).

— В числе прочего Михаил заявил, что текущий сезон с высокой долей вероятности станет последним в его карьере, а окончательное решение он примет весной. С того момента что-то поменялось?

— Наверное, нет. Зная брата и его любовь к «Зениту», уверен, что он бы хотел остаться в клубе. Наверное, это в чём-то схоже со мной, потому что я сам всегда мечтал завершить карьеру в «Зените» — клубе, который является для меня родным и дал дорогу в жизнь. Думаю, у Миши такие же мысли. Если это не «Зенит», то вряд ли он куда-то пойдёт. Но это я говорю не со 100-процентной долей вероятности. Это мои мысли, исходя из того, как я знаю брата. Я бы очень хотел, чтобы он продолжил играть. Если повезёт, то, конечно, в «Зените».

— Ваш брат также назвал интересной идею провести прощальный матч Кержаковых. Что думаете на этот счёт?

— Мне кажется, вообще все ретроматчи с участием экс-футболистов — это прекрасная идея, она очень нравится болельщикам. Но всё равно всему нужна своя мера. Если такие игры будут раз в полгода, то я только за. Говорю не только о прощальных матчах, но и в целом. Напомнить болельщикам со стажем, за кого они болели, а молодых — познакомить с теми, кто в своё время добывал медали и делал историю клуба, за который они болеют.

Александр Кержаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Станут ли Аршавин с Денисовым классными тренерами

— Не так давно Игорь Денисов стал тренировать детей в «Торпедо». Удивило, что пошёл по тренерскому пути?

— Не удивило. Я общаюсь с Игорем и вижу его желание и страсть к работе. Сейчас эта страсть направлена на работу с детьми.

— Из Игоря получится хороший тренер?

— Из него уже получается тренер. Каких результатов он добивался на прежнем месте работы с ребятами, которых собрал по объявлению… Они там выигрывали турниры и играли на равных со многими футбольными московскими школами. Думаю, у Игоря всё получается и получится в будущем.

— Аршавин тоже учится на тренера. Видите Андрея в этом качестве?

— Сложно сказать. Здесь всё зависит от желания. Сейчас с Андреем общаюсь не так часто. Пока от него не слышал, что он хотел стать тренером. Но у меня тоже так было.

До момента первой лекции в Высшей школе тренеров под руководством Андрея Владимировича Лексакова я тоже слабо себе представлял, что мне захочется быть тренером. Но после той лекции понял, что хочу посвятить свою дальнейшую спортивную жизнь тренерской деятельности. Может, так будет и с Андреем. Но у него сейчас хорошая работа и должность — развивать молодёжный спортивный департамент в «Зените». Это же прекрасно — работать и улучшать качество молодых футболистов, передавать свой опыт.

Аршавин и Денисов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— А за российскими легионерами в Европе следите?

— Конечно, слежу. Но, опять же, настолько, насколько это возможно.

— У вас был опыт игры в Испании, где сейчас пробует закрепиться Арсен Захарян. Почему первый год в Испании у него такой тяжёлый?

— Здесь много факторов. Чтобы лучше понимать, нужно находиться внутри всей ситуации. Со стороны можно говорить только банальные и шаблонные вещи: адаптация, конкуренция и так далее. Конечно, от атакующего футболиста все ждут голов и результативных действий. Но всё равно Арсен получает там достаточно игрового времени — значит, он неплохо проявляет себя не только на тренировках, но и в тех играх, где получает игровое время.

Если он играет, значит, тренер в целом ему доверяет. Для первого сезона у него достаточно игр. Понятно, что минут меньше, чем хотелось бы, но количество игр у него приличное. Лучше, когда всё идёт поступательно, чем ярко вспыхнуть, а потом погаснуть.

— Какой совет дали бы Захаряну в Испании?

— Сложно давать советы. Читая его интервью, думаю, он всё делает правильно. Нужно учить язык. В Испании, как и везде, любят самоотдачу. Люди видят, когда человек отдаёт себя полностью не только в играх, но и на тренировках. Это относится не только к Захаряну, но и вообще ко всем футболистам. Самоотдача в любом случае даст свои плоды. Может, это будет не сразу, однако никогда труд не останется незамеченным.

— Головин сейчас с отрывом лучший игрок России?

— С той стабильностью, с которой он сейчас играет в «Монако», в одном из сильнейших чемпионатов Европы и клубе, который борется за еврокубки, наверное, да. Не с большим отрывом, но он лучший российский игрок.

— Недавно наткнулся на видео, где ваш сын получает автограф Мбаппе. Он сохранил этот листок в рамочке?

— Да. Стоит в рамке рядом с фигуркой Мбаппе.

— Мбаппе — его кумир?

— Сейчас — да. Ему нравился и продолжает нравиться Месси. Он всегда больше любил Месси, но это жизнь, и приходят новые звёзды. Те, кто блистал раньше, уходят на заслуженный отдых. Из тех, кто играет в Европе и Лиге чемпионов, Мбаппе для него сейчас лучший.

Александр Кержаков с сыном Фото: Из личного архива Александра Кержакова

— А чей автограф мечтали получить в детстве вы?

— Марадоны и Зубастика Роналдо.

— Тогда это было невозможно?

— Да. Против Роналдо мне повезло играть. Но так до конца пока и не осуществил свою мечту — не удалось с ним ни сфотографироваться, ни взять у него автограф. Но автограф Марадоны и фото с ним у меня есть, как и с Пеле.

— Вы болеете за «Рейнджерс» и лично за Панарина. Есть ощущение, что для клуба настал момент взять Кубок Стэнли?

— Так бывает, что команда, которая является фаворитом, иногда вылетает в первом же раунде Кубка Стэнли. Поэтому мне не хочется загадывать настолько вперёд. Мне хочется, чтобы всё было поступательно и для начала они прошли первый раунд Кубка Стэнли.

— А Панарин проводит самый результативный сезон в карьере.

— С Тёмой я разговаривал буквально позавчера — поздравлял его с тем, что он покорил рубеж в 100 очков за сезон. Это очень значимая история для хоккеистов НХЛ. Здорово, что он продолжил и в следующем матче снова отметился результативным действием. Я всегда верил в то, что Артемий может стать лучшим хоккеистом НХЛ. Может быть, я что-то преувеличиваю и отношусь предвзято. Но то, что он делает на площадке — это очень круто.

Из моих личных предпочтений и персоналий ещё отмечу Андрея Василевского, потому что очень люблю вратарей в хоккее. Конечно, переживаю за всех наших в хоккее. Мне очень нравится смотреть, какие сейвы они совершают. С Василевским мы лично знакомы, и я переживаю за «Тампу» и за Андрея в частности. Хочется, чтобы Никита Кучеров забивал как можно больше, потому что он несколько сезонов подряд в лидерах.

Конечно, особняком стоит Саша Овечкин. Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки. Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты «Вашингтона» и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит.

Артемий Панарин Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

— Ощущение, что в Америке тоже хотят, чтобы Овечкин побил этот рекорд.

— Думаю, не все. Окружение Гретцки вряд ли этого хочет (смеётся).

— Как скоро мы увидим Александра Кержакова снова в работе?

— Я и так в работе! Так бывает, что тренер иногда без команды, однако работа на этом не заканчивается. Я учусь каждый день. Что касается работы в клубе, то мне хочется верить, что это будет скоро. Насколько скоро, зависит не только от меня. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже давно работал в клубе. Всё идёт планомерно. Я не паникую.

Всему своё время. Здесь нужно более тщательно и рационально подходить к вариантам. Потому что в моей карьере были моменты, когда сразу хватаешься, а потом получается то, что получается. Надеюсь, удастся выбрать тот вариант, который на данном этапе будет наиболее оптимальным, а также поможет мне и команде вместе расти.

— Допускаете возвращение в Россию?

— Конечно.