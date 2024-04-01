Форвард «Зенита» Изидор оценил своё состояние перед матчем со «Спартаком» в Кубке России

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о своей готовности к матчу Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Игра состоится в среду, 3 апреля, в Москве.

«Готов ли к матчу со «Спартаком» на 100%? Думаю, да. Я продолжаю прогрессировать физически и ментально, нахожусь на правильном пути и надеюсь закончить сезон на хорошей ноте», — приводит слова французского футболиста официальный сайт «Зенита».

Напомним, 23-летний Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды. При этом санкт-петербургский клуб имеет право выкупа француза. В нынешнем сезоне форвард сыграл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4,5 млн.