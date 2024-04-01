Whoscored объявил символическую сборную 22-го тура РПЛ, Мохеби получил максимальную оценку

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, лучшим игроком 22-го тура с оценкой 10,0 стал форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби. Вторую по величине оценку (8,8) получил албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Всего в символическую сборную тура попали пять игроков «Ростова», по два представителя «Сочи» и «Крыльев Советов», а также по одному футболисту «Рубина» и «Оренбурга».

Фото: whoscored.com

Сборная 22-го тура РПЛ: Сергей Песьяков («Ростов»), Кирилл Заика («Сочи»), Матиас Перес («Оренбург), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Мартин Крамарич («Сочи»), Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Мохаммад Мохеби (все — «Ростов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).