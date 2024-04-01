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«Интер» уверенно обыграл «Эмполи» в 30-м туре Серии А

«Интер» уверенно обыграл «Эмполи» в 30-м туре Серии А
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Сегодня, 1 апреля, завершился матч 30-го тура итальянской Серии А между миланским «Интером» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Дионизи. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев. Итоговый результат — 2:0 в пользу «нерадзурри».

Италия - Серия А . 30-й тур
01 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Димарко – 6'     2:0 Санчес – 81'    

Хозяева открыли счёт в матче уже на шестой минуте. Этому поспособствовал защитник Федерико Димарко. Нападающий Алексис Санчес удвоил преимущество миланцев на 81-й минуте. Гости так и не сумели распечатать ворота соперника.

После 30 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 79 очков и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Серии А «Эмполи» заработал 25 очков и располагается на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче пятого тура итальянской Серии А. В той игре миланцы победили со счётом 1:0.

Таблица Серии А
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