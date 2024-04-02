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Нагельсман знает, что не все в «Баварии» согласны на его возвращение – Плеттенберг

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман готов вернуться в «Баварию». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, мюнхенская команда открыта к возвращению Нагельсмана. Юлиан также готов вновь возглавить свой бывший клуб. Но специалист знает, что не всё руководство «Баварии» согласно на его возвращение. Отмечается, что сторонам предстоит пройти длинный путь, чтобы договориться.

Ранее Нагельсман возглавлял мюнхенский клуб с лета 2021-го по март 2023 года. Действующий трудовой договор Юлиана со сборной Германии истекает летом.

Напомним, сейчас главным тренером «Баварии» является Томас Тухель. Однако после завершения текущего сезона немецкий специалист покинет стан мюнхенского клуба.