Маттеус — о Нагельсмане: он подходил «Баварии»

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус высказался о будущем главного тренера немецкой национальной команды Юлиана Нагельсмана.

«Я могу себе представить, что для Юлиана будет большой проблемой долго работать в сборной, я предполагаю, что в его возрасте он хочет работать с командой ежедневно, и я думаю, что у него есть предложения от клубов, которые его интересуют. Я не знаю, занимает ли он первое место в списке «Баварии», но возвращение в Мюнхен было бы чем-то особенным. Я подумал, что было ошибкой увольнять его.

На мой взгляд, Нагельсман хорошо подходил для «Баварии» А вот вернётся ли он снова, пусть и под другим руководством, зависит от него», — приводит слова Маттеуса Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в марте 2023 года мюнхенская «Бавария» уволила Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера. На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку Бундеслиги, отставая от возглавляющего таблицу «Байера» на 10 очков.