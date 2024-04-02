Защитник Начо Фернандес сомневается в продлении контракта с «Реалом» — Relevo

34-летний центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес ещё не принял решение, пролонгирует ли он своё трудовое соглашение со «сливочными» или покинет их по окончании нынешнего сезона, когда у него заканчивается контракт. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, руководство и тренерский штаб «Реала» хотят сохранить испанского футболиста в клубе. Они ценят универсальность Начо, способного сыграть на любой позиции в защите. При этом тренерский штаб «сливочных» рассматривает Начо в качестве запасного игрока.

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Напомним, защитник является воспитанником мадридского клуба, за основную команду которого он выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами.