Начо — о недовольстве фанатов «Реала»: мы знаем, насколько требователен этот клуб

Защитник «Реала» Начо Фернандес высказался о том, что болельщики «сливочных» освистывали футболистов команды Карло Анчелотти на домашней арене мадридцев «Сантьяго Бернабеу».

«Свист на «Сантьяго Бернабеу»? Мы знаем, насколько требователен этот клуб. Нам бы очень хотелось, чтобы «Бернабеу» был на нашей стороне, когда у нас дела идут плохо, но это «Реал» Мадрид, и мы знаем, что требования здесь высоки», — приводит слова Начо Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 6 марта, «Реал» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила на «Сантьяго Бернабеу». Начо в нынешнем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.