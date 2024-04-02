Роман Широков высказался о разгромном поражении «Динамо» от «Ростова»

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал разгромное поражение московского «Динамо» от «Ростова» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Южане одержали победу со счётом 4:1.

«Я говорил раньше, что, как только «Динамо» столкнётся с более-менее организованной командой, которая неплохо выбегает в контратаки, будут проблемы. Так и получилось. Четвёрка атакующих игроков должна помогать обороне. Как только «Динамо» попадает на более-менее организованную команду, всегда возникают проблемы. Невозможно всё решать за счёт одной только группы атаки», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, ростовчане одержали победу благодаря дублю иранского нападающего Мохаммада Мохеби, голам Кирилла Щетинина и Данилы Глебова. Им ассистировали Мохеби, Егор Голенков и Хорен Байрамян. В составе «Динамо» отличился Бителло с передачи Элазара Дасы.