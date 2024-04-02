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Роман Широков высказался о разгромном поражении «Динамо» от «Ростова»

Роман Широков высказался о разгромном поражении «Динамо» от «Ростова»
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Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал разгромное поражение московского «Динамо» от «Ростова» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Южане одержали победу со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Я говорил раньше, что, как только «Динамо» столкнётся с более-менее организованной командой, которая неплохо выбегает в контратаки, будут проблемы. Так и получилось. Четвёрка атакующих игроков должна помогать обороне. Как только «Динамо» попадает на более-менее организованную команду, всегда возникают проблемы. Невозможно всё решать за счёт одной только группы атаки», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, ростовчане одержали победу благодаря дублю иранского нападающего Мохаммада Мохеби, голам Кирилла Щетинина и Данилы Глебова. Им ассистировали Мохеби, Егор Голенков и Хорен Байрамян. В составе «Динамо» отличился Бителло с передачи Элазара Дасы.

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