Роман Зобнин высказался о поражении «Спартака» в игре с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от поражение красно-белых от «Зенита» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Соглашусь, что первый тайм был хороший: забили, прессинговали, постоянно были на половине поля «Зенита». Во втором тайме «Зенит» прибавил, вышли бразильцы. После замен они начали играть по-другому, начали выходить из под нашего прессинга. Где-то, возможно, нам нужно было сыграть по-другому», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.