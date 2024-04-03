В матче «Спартака» зажглась новая звезда! Юный Педро перевернул игру в пользу «Зенита»

«Спартак» и «Зенит» выдали удивительный матч в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Чемпион перевернул игру и везёт из Москвы волевую победу. Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Гильермо Абаскаль и Сергей Семак стартовыми составами своих команд показали, что для них кубковое дерби двух столиц имеет, быть может, чуть менее важное значение, чем для болельщиков. В «Спартаке» произошла частичная ротация – в основу не попали Максименко, Зобнин, Литвинов, Зиньковский и Игнатов. У «Зенита» же и вовсе было восемь изменений по сравнению с последним туром РПЛ: на скамейке остались Адамов, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Мостовой и лучший бомбардир чемпионата России Кассьерра.

Если «Спартак» не отказался от привычной системы 4-4-2, то «Зенит» сыграл с тремя центральными защитниками – по схеме 5-4-1. Казалось, чемпион приехал в Москву удерживать нулевую ничью, чтобы решить все вопросы уже в ответном матче в Санкт-Петербурге. По крайней мере, такой вывод можно было сделать по тому, что происходило при счёте 0:0. Команда Семака закрылась, села в глубокую оборону. Спартаковцы забрали мяч и наступали крупными силами. Чувствовалось, что хозяева очень заряжены в битве с «Зенитом».

Стартовое давление команды Абаскаля принесло ей быстрый гол. «Спартак» реализовал первый же голевой момент на 12-й минуте. Ключевой фигурой в этом эпизоде стал Соболев, который выиграл воздух у Родригао и Эраковича после подачи Бонгонда и выполнил скидку на Угальде. Костариканец забил свой первый мяч за красно-белых ударом в касание – здорово подстроился под партнёра. Семак показывал, что у Соболева в ходе атаки было касание рукой, но, по мнению судьи Карасёва и его ассистентов на VAR, оно не тянуло на фол.

«Спартак» хорошо возвращал себе мяч за счёт контрпрессинга, а в «Зените» как будто отсутствовала средняя линия. Потеря за потерей. У юного бразильского таланта Педро глаза были по пять копеек, а выражение лица такое, словно он задавался вопросом «Куда это я попал?» Полтайма у сине-бело-голубых ушло на то, чтобы нормально встать в позиционную атаку. После получаса игры чемпион наконец-то нанёс первый удар в створ усилиями Ахметова.

Но на 42-й минуте и адаптировавшийся Педро всё же показал, почему он так высоко котируется среди бразильских игроков нового поколения. Совершил мощнейший проход, уйдя от нескольких спартаковцев, и зарядил из-за штрафной в штангу! Это был лучший момент «Зенита». Перед перерывом ещё запомнился мини-конфликт Угальде с Алипом. Автор гола спровоцировал его жёсткой игрой, казахстанец грубо ответил, и оба справедливо получили по жёлтой карточке.

Ещё до перерыва Семак перестроил команду на 4-3-3, признав тем самым, что его изначальный план не сработал. А перед вторым таймом поменял двоих и выпустил лидеров в оборону и полузащиту – Нино с Венделом. «Зенит», уступая в счёте, поднял линии, стал выше отбирать мяч и вынудил спартаковцев прижаться к собственным воротам.

Максимально включившийся «Зенит» отыгрался уже на 55-й минуте. Сегодня был день зимних новичков команд – Педро тоже забил свой первый гол за сине-бело-голубых. Бразилец классно исполнил эпизод, положив отскочивший от Дуарте мяч в дальний угол. Теперь спартаковцы оспаривали взятие ворот, утверждая, что Сергеев секундами ранее сфолил на голкипере Селихове. Но и тут судьи пришли к выводу, что момент был игровым.

А что творил поймавший кураж юный Педро – действительно будущая звезда! Как минимум для РПЛ. До матча со «Спартаком» у вингера был лишь один гол во взрослом футболе, а в Москве он оформил дубль. Педро, получив на свободном пространстве передачу от усилившего игру «Зенита» Вендела, протащил мяч к штрафной и как рукой положил его в дальнюю девятку. Пожалуй, ошибся свежий Зобнин (его Абаскаль специально выпустил под бразильца) – стоило раньше встречать вингера.

Теперь «Спартаку» нужно было отыгрываться, вот только хозяева выглядели растерянными, утомлёнными. «Зенит» контролировал игру и был близок к третьему голу, прежде всего в моменте с попаданием Сергеева в штангу. У красно-белых опасными получались разве что стандарты с участием Бабича. Но и это оружие в нынешнем сезоне у команды Абаскаля не стреляет. «Зенит» удержал победу. Единственной неприятностью для Семака стала травма Мостового – конкуренту Педро потребовалась обратная замена.