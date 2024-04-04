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Быстров: во втором тайме «Спартака» не было на поле, «Зенит» делал всё, что хочет

Быстров: во втором тайме «Спартака» не было на поле, «Зенит» делал всё, что хочет
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Бывший футболист московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результат прошедшего накануне матча своих бывших команд. Сине-бело-голубые обыграли красно-белых в матче Кубка России со счётом 2:1.

«Во втором тайме «Спартака» просто не было на поле, «Зенит» делал всё, что хочет. До гола, после гола», — сказал Владимир Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 3 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом». Игра прошла в Москве и завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

Ранее Владимир Быстров раскритиковал руководство московского «Спартака» за отсутствие определённости в тренерском вопросе.

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