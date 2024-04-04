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Первая леди Франции отреагировала на вопрос о возможном участии Мбаппе в Олимпиаде

Первая леди Франции отреагировала на вопрос о возможном участии Мбаппе в Олимпиаде
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Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, в ответ на вопрос о возможном участии нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе в Олимпийских играх 2024 года просто поблагодарила футболиста.

«За всё, что он нам дал, за всё, что он ещё может нам дать. Так что большое спасибо. Он потрясающий чемпион, и мы очень гордимся тем, что он с нами. Так что мы будем следить за всем этим. Слухи о его участии в Олимпийских играх? Спасибо всем. Спасибо, Килиан», — приводит слова Брижит Макрон AS.

Отмечается, что её слова многими были восприняты как прощание с футболистом. Ранее сообщалось, что Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», о переходе будет объявлено до лета.

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