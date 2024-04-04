Агент Зе Луиша: возвращение в Россию? Всё возможно

Футбольный агент Жозе Фоуту, представляющий интересы экс-нападающего «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиша, заявил, что не стоит исключать возвращения игрока в Россию.

«Возвращение в Россию? Всё возможно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Зе Луиш начал профессиональную карьеру в клубе «Жил Висенте», с 2023-го он выступает за португальский клуб «Фаренсе». За «Спартак» нападающий играл с 2015-го по 2019-й, в «Локомотиве» выступал с 2020 по 2021 год. Действующий контракт футболиста с «Фаренсе» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего нападающего в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.