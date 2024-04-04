«Валенсия» оказалась сильнее «Гранады» в перенесённом матче 26-го тура Ла Лиги

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Завершился перенесённый матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Гранада» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» (Гранада, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Гости одержали победу в матче со счётом 1:0.

На 77-й минуте матча гол забил полузащитник «Валенсии» Андре Алмейда.

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Напомним, матч был перенесён на 4 апреля 2024 года из-за пожара в Валенсии, охватившего 14-этажный дом и перекинувшегося на соседнее здание, который произошёл в конце февраля 2024 года.

«Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 30 матчей. «Гранада» находится на 19-м месте, заработав 14 очков.