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Магомед Адиев — новый главный тренер «Ахмата»

Магомед Адиев — новый главный тренер «Ахмата»
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Российский специалист Магомед Адиев возглавил футбольный клуб «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненского клуба. Отметим, что Адиев сейчас является главным тренером сборной Казахстана. До этого российский специалист уже работал в грозненском клубе в качестве ассистента. Отмечается, что специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, в которых одержала 10 побед, потерпела восемь поражений, и одна встреча завершилась ничьей.

Напомним, после 21 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Ромащенко возглавил клуб в августе 2023 года.

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