Бышовец: возвращение Адиева поможет «Ахмату» — это думающий тренер

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о возможном возвращении главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева в «Ахмат».

«Возвращение Адиева поможет «Ахмату», так как Магомед — это думающий тренер. Плюс надо учитывать специфику работы в «Ахмате». Ромащенко неплохо себя показал помощником тренера в сборной России при Черчесове. Но для перехода от помощника до главного тренера нужно время, чтобы перестроиться. Очень редко бывает, что помощники находят в себе качества лидера и авторитета», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 21 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Ромащенко возглавил клуб в августе 2023 года.