Мостовой: в матче «Динамо» — «Спартак» жду результативную игру из-за нестабильности клубов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Динамо».

«В матче «Динамо» — «Спартак» жду голов, потому что обе команды пропускают, но впереди создают. «Динамо» играет дома, но для меня фаворита нет. Жду результативной игры из-за нестабильности команд. «Динамо» по логике должно быть мотивационно сильнее, но перед матчем с «Ростовом» мы об этом тоже говорили. Тогда команда могла впервые за очень долгое время поспать на первом месте, но «Динамо» умудрилось в первом тайме проигрывать со счётом 0:3.

О мотивации можно говорить сколько угодно, но другое дело, что на поле выходит человек и уже там нужно всё доказывать. Вдруг они опять что-то придумают, как в матче с «Ростовом»? Сами команды создают и подбрасывают нам эти интриги», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.