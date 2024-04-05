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Мостовой: в матче «Динамо» — «Спартак» жду результативную игру из-за нестабильности клубов

Мостовой: в матче «Динамо» — «Спартак» жду результативную игру из-за нестабильности клубов
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Динамо».

«В матче «Динамо» — «Спартак» жду голов, потому что обе команды пропускают, но впереди создают. «Динамо» играет дома, но для меня фаворита нет. Жду результативной игры из-за нестабильности команд. «Динамо» по логике должно быть мотивационно сильнее, но перед матчем с «Ростовом» мы об этом тоже говорили. Тогда команда могла впервые за очень долгое время поспать на первом месте, но «Динамо» умудрилось в первом тайме проигрывать со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

О мотивации можно говорить сколько угодно, но другое дело, что на поле выходит человек и уже там нужно всё доказывать. Вдруг они опять что-то придумают, как в матче с «Ростовом»? Сами команды создают и подбрасывают нам эти интриги», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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