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Кевин Андраде выразил надежду, что «Балтика» сможет остаться в РПЛ

Кевин Андраде выразил надежду, что «Балтика» сможет остаться в РПЛ
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Колумбийский защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде высказал мнение, что команда прибавляет в игре от матча к матчу.

«У нас очень хороший коллектив, много новых футболистов, которые приехали сюда с большим желанием помочь команде остаться в высшем дивизионе. Мы идём от матча к матчу, шаг за шагом, чтобы улучшить своё положение. Наша игра с каждым матчем становится всё лучше, мы верим, что у нас всё получится», – приводит слова Андраде Metaratings.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 17 очков за 21 матч. В 23-м туре «Балтика» сыграет на выезде с «Зенитом» в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — в 16:30 мск.

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