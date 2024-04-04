Семак против Игнашевича. Почему важно быть на игре «Зенит» — «Балтика»

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7 апреля «Зенит» сыграет с «Балтикой». Важнейший матч для команды с точки зрения чемпионской гонки. В этом сезоне за титул особенно напряженная борьба, ведь на него претендуют минимум три команды, две из которых ждут осечки сине-бело-голубых. Так что каждая следующая игра действительно как финал. Калининградцы ещё и не самый простой соперник: во-первых, они борются за место в элите, поэтому очки им нужны ничуть не меньше, а во-вторых, в этом сезоне «Балтика» уже побеждала «Зенит» в Кубке России. Так что интрига точно присутствует.

Сам поход на стадион в этот день несёт ещё и важную социальную функцию – ведь матч, по сути, благотворительный. Все вырученные средства «Зенит» переведёт пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе». Клуб в принципе в последние годы активно формирует социальную повестку, в том числе через матчи, где каждый болельщик может стать причастным к помощи: например, клуб организовывал центр вакцинации от коронавируса на «Газпром Арене», открывал сенсорные помещения для детей с определёнными синдромами или проводил акцию с бездомными животными.

Акция с бездомными животными Фото: fc-zenit.ru

Возвращаясь к игре – важно обратить внимание и на тренерское противостояние. Сергей Семак против Сергея Игнашевича – это отдельная интрига предстоящей встречи. Два человека, которые много лет дружат своими большими семьями, уже в четвёртый раз встретятся друг с другом в качестве главных тренеров. Пока счёт 2-1 в пользу Семака. Но вряд ли Игнашевич из-за этого сильно обижается на старого товарища. А Семак точно желает своему бывшему партнёру по ЦСКА и сборной остаться в элите.

Играют «Зенит» и «Балтика» Фото: fc-baltika.ru

Кстати, о семьях – именно «Зенит» в последние годы лидер по семейной аудитории – «Газпром Арена» регулярно показывает рост именно детской аудитории, клуб не скрывает, что ориентирован на привлечение семейной публики. У него очень гибкая система скидок: к примеру, для детей — до 50%. Потому что здорово, когда футбольный матч – это событие, куда можно отправиться с детьми, родителями или вообще собрать всех родственников. На «Газпром Арене» каждый найдёт себе занятие по интересам. На игру с «Балтикой», например, придёт звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач – и раздаст всем желающим автографы. Только важно прийти заранее – условные два часа до стартового свистка гарантированно пролетят незаметно.

Болельщики «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

Понятно, что «Балтика» не топ-клуб. Но не стоит думать, что она приедет в Петербург, чтобы отдать три очка. В зимнее трансферное окно команда сильно обновилась. Приехало несколько качественных легионеров, которые постепенно встраиваются в игровую модель Игнашевича. Так что Сергей точно может удивить своего товарища. У калининградцев есть свои сильные стороны — прессинг, умение быстро организовывать контратаки. Это мы увидели в матче с тем же «Пари НН». «Балтика» победила и стремится как минимум к зоне стыков. Так что «Зениту» не будет легко. Хотя мотивация наверняка будет максимальной. Команда точно хочет выиграть шестой чемпионский титул. Это будет особенно красиво на фоне различных сложностей – после ничьей с «Крыльями» в Самаре нужно брать три очка, чтобы ехать в Краснодар на матч лидеров, находясь на первом месте.

Кстати, с безопасностью на стадионе проблем никогда не возникало. Да и культура боления меняется – теперь портрет обычного посетителя арены отличается от того, что был 15-20 лет назад. В нынешней обстановке точно комфортно всем зрителям, которые могут сконцентрироваться на поддержке любимой команды или конкретных игроков.

Так что если вы живете в Петербурге или приедете сюда на выходные – не упустите возможность посетить стадион. Тем более что для болельщиков сине-бело-голубых, которые планируют прийти на стадион впервые, не составит никаких проблем оформить карту болельщика. Подробности как это сделать здесь. Клуб совместно с городом организовал мобильный МФЦ прямо у стадиона. А крыша, комфорт и атмосфера с уровнем гостеприимства «Газпром Арены» гарантируют каждому, что эмоции и воспоминания точно останутся с вами надолго.

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