«Фенербахче» намерен сорвать Суперкубок Турции, задействовав игроков из U19 — Ajansspor

«Фенербахче» намерен сорвать матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем», который запланирован на 7 апреля.

Суперкубок Турции . Финал Суперкубок Турции . Финал 07 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК Галатасарай Стамбул Не начался Фенербахче Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2

«На матч с «Галатасараем» наша команда выйдет с девятью футболистами из команды U19. Затем три из них каким-либо способом получат дисквалификацию. Это позволит остановить игру», — приводит слова члена совета директоров «Фенербахче» Эрола Биледжика Ajansspor.

Кроме того, главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал проигнорирует предматчевую пресс-конференцию.

«Фенербахче» начал рассматривать вариант с тем, чтобы покинуть чемпионат Турции после того, как фанаты «Трабзонспора» напали на футболистов жёлто-тёмно-синих во время матча 30-го тура этого соревнования (2:3).

Напомним, после финального свистка данного противостояния футболисты «Фенербахче» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие игроки гостей.