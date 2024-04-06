«Пари НН» — «Краснодар»: Кордоба забил третий гол «быков»

В эти минуты идёт матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт 3:2 в пользу «Краснодара».
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 71-й минуте колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд.
После 21 матча чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.
В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 3-м туре. В том противостоянии «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Эдуард Сперцян.
- 6 апреля 2024
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