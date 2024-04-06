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Щетинин: своей игрой «Сочи» показывает, что это далеко не последняя строчка РПЛ

Щетинин: своей игрой «Сочи» показывает, что это далеко не последняя строчка РПЛ
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об игре футбольного клуба «Сочи» после ничьей в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 2:2, а сам Щетинин стал автором голевой передачи и был признан лучшим игроком матча.

«Сочи» очень прибавил. Своей игрой они показывают, что это далеко не последняя строчка РПЛ. Мне кажется, что это очень добротная команда, — сказал Щетинин в эфире «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на 16-й строчке.

Щетинин — воспитанник «Зенита». К «Ростову» полузащитник присоединился в 2021 году. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с донским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Щетинина в € 2,5 млн.

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