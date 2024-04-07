Стал известен состав тренерского штаба Магомеда Адиева в «Ахмате»

Официальный телеграм-канал грозненского «Ахмата» сообщил, кто войдёт в тренерский штаб нового главного тренера бело-зелёных — 46-летнего российского главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, который будет совмещать посты в клубе и национальной команде.

Как сообщается, помогать Магомеду Адиеву будут Руслан Балтиев в должности старшего тренера, Евгений Коструб в качестве тренера и Ерлан Ибраим в роли тренера по физической подготовке. Эти специалисты также работают вместе с Адиевым в тренерском штабе сборной Казахстана.

5 апреля было официально объявлено о назначении на пост главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева. Его предшественник на этой должности Мирослав Ромащенко подал в отставку после домашнего поражения от «Оренбурга» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, которое привело к вылету грозненцев из турнира.

В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» находится на 12-м месте, набрав 20 очков в 21 матче. 7 апреля бело-зелёные сыграют на своём поле с московским «Локомотивом».