«Ливерпуль» не смог вернуться на первое место в АПЛ, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 7 апреля, проходил матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч начался в 17:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте гости вышли вперёд. Счёт в игре открыл Луис Диас. На 50-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями Бруну Фернандеша. Отметим, что гол получился достаточно курьёзным — португалец забил почти с центра поля после ошибки «Ливерпуля».

На 67-й минуте вышел вперёд уже «Манчестер Юнайтед» — в его составе отличился Кобби Майну. Но в самой концовке Мохамед Салах реализовал пенальти и спас для своей команды ничью.

После 31 матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал 71 очко и оказался на второй строчке.