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«Лион» победил «Нант» в матче Лиги 1, забив два мяча за две минуты

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Жером Бризар. Гости одержали победу в матче со счётом 3:1.

На 16-й минуте матча гол забил нападающий «Нанта» Маттис Аблин. Ему ассистировал полузащитник Флоран Молле. На 75-й минуте нападающий «Лиона» Александр Ляказетт сравнял счёт в матче. Через две минуты нападающий Малик Фофана с передачи Эйнсли Мэйтленд-Найлса вывел гостей вперёд. На 90+7-й минуте Гифт Орбан установил окончательный счёт в матче.

«Лион» занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 28 матчей. «Нант» находится на 15-м месте, заработав 28 очков.

Предыдущая встреча между этими командами прошла в 17-м туре Лиги 1 20 декабря 2023 года. Матч закончился победой «Лиона» со счётом 1:0. Победный мяч на счету нападающего Александра Ляказетта.

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