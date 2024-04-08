«Фенербахче» выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции

Пресс-служба «Фенербахче» выступила с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции с «Галатасараем».

«Сегодня, когда мы выходим на поле не ради победы, а для того, чтобы отстоять правду, мы хотим подчеркнуть следующее: на протяжении всей нашей 117-летней истории мы служим турецкому спорту не только в футболе, но и во всех видах спорта, которые представляем. В нашем музее хранятся тысячи трофеев, заработанных потом и трудом.

Мы разделяем национальные ценности своей страны вместе с 30 миллионами наших поклонников. Как крупнейший спортивный клуб в мире мы продолжим настаивать на своём сегодня и завтра, так же как и вчера», – говорится в в заявлении клуба на официальном сайте.

7 апреля состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором сыграли «Фенербахче» и «Галатасарай». Уже на первой минуте Мауро Икарди вывел «Галатасарай» вперёд. После гола футболисты «Фенербахче» бойкотировали игру и покинули поле. Таким образом, «Фенербахче» было присуждено техническое поражение. «Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции по футболу.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» может сменить чемпионат из-за нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков команды в матче 30-го тура внутреннего первенства. Клуб рассматривает варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии. После финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты «Фенербахче» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие и игроки гостей.