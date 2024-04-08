«Оренбург» отправит выручку с билетов на матч с «Рубином» пострадавшим от паводка в городе

Футбольный клуб «Оренбург» перечислит все вырученные средства от продажи билетов на матч 23-го тура РПЛ с казанским «Рубином», который пройдёт сегодня, 8 апреля, пострадавшим в результате паводка в городе, сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что перед матчем около Ледового Дворца будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка.

«Оренбург» обратился к своим болельщикам с призывом помочь всем нуждающимся: «Поможем пострадавшим вместе!»

Стартовый свисток в матче «Оренбурга» и «Рубина» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице с 20 очками после 21 игры. «Рубин» идёт восьмым с 32 заработанными баллами.