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Кузьмичев: руководство «Спартака» продолжит издевательство над командой и оставит Абаскаля

Кузьмичев: руководство «Спартака» продолжит издевательство над командой и оставит Абаскаля
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что руководством московского клуба не сможет найти нового тренера для команды на финишном отрезке сезона. По мнению эксперта, красно-белые не хотят резких изменений, поэтому оставят на тренерском мостике испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Руководство «Спартака» не горит желанием делать какие-то быстрые шаги. Если у них есть реальные кандидаты на пост главного тренера, то с Абаскалем попрощаются. Если кандидата нет, они не будут искать промежуточный вариант. Скорее всего, руководство «Спартака» продолжит издевательство над командой и оставит Абаскаля», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ ходили слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля. На смену ему «Спартак» якобы рассматривает нескольких специалистов — как российских, так и зарубежных.

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