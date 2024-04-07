«Поковыряйтесь в себе!» Титов обратился к игрокам «Спартака» перед дерби с «Динамо»

Обсудили с шестикратным чемпионом России Егором Титовым прошедший матч «Спартака» с «Зенитом», предстоящее дерби с «Динамо» и всё, что сейчас происходит вокруг его родного клуба.

— Игра «Спартака» в первом тайме кубкового матча — удивление?

— Первый тайм обнадёжил. Если бы «Зенит» продолжил играть в том же составе, возможно, «Спартак» смог бы рассчитывать даже на победу. Но Семак понимал, что дело может кончиться поражением, и выпустил двух своих ведущих исполнителей. Вендел вышел сразу и добавил гостям скорости, опыта, мастерства, а потом появился и второй творец всех последних побед «Зенита» — Клаудиньо. Вот эта тройка Барриос — Вендел — Клаудиньо плюс молодой Педро, который ярко ворвался в наш российский футбол, и вышедший Артур переломили ход матча. Я сейчас перечисляю их — одни бразильцы. Если вспомнить ещё Родригао с Нино, наших там по пальцам можно пересчитать. Но именно эти люди сделали результат, который пока устраивает «Зенит». Ждём второго матча.

Тео Бонгонда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В большей степени «Зенит» переломил игру после перерыва или «Спартак» отдал?

— Если бы «Зенит» не прибавил, возможно, «Спартак» засушил бы игру. Даже минимальная победа 1:0, безусловно, устроила бы москвичей. Но «Зенит» заставил хозяев играть в несвойственный им футбол. Как только питерцы включили высокий прессинг, у «Спартака» стало очень много потерь. В первом тайме сами спартаковцы действовали в похожем ключе: высоко накрывали соперника, и это был большой плюс для них. Но после перерыва, видимо, у москвичей сказалась усталость — брака стало чересчур много.

— Не рассчитали сил на весь матч?

— Надо признать, что общекомандный класс «Зенита» сегодня выше спартаковского.

— Абаскаль жаловался, что во втором тайме игрокам не хватало страсти. Заметили недонастрой?

— А в первом тайме, наоборот, страсти было с перебором. Постоянные стыки, стычки — накал борьбы был высок. После отдыха уже пошли жёлтые карточки. Я не могу сказать, что не хотели выиграть. Но чтобы обыграть такой «Зенит», нужно выкладываться на 100%, а возможно, и на 110. Поведя 2:1, гости расставились по зонам, и у «Спартака» моментов, по сути, больше не было. По-моему, после стандарта только Бабич наносил удар. И у Пруцева ещё был момент, но не сказать, что однозначно голевой. А больше отметить особо и нечего в плане созидания. «Зенит» во втором тайме ничего сделать «Спартаку» не дал.

— Какие-то тренерские упущения подметили?

— Я не советчик тренерскому штабу, потому что они видят футболистов каждый день, общаются с ними, разговаривают. Наверняка тренеры держали в уме и чемпионат. Думаю, «Спартак» ещё рассчитывает на более высокое место в РПЛ. Правда, календарь у него очень непростой. Если вышел этот состав, наверное, он был сильнее с прицелом на дерби в чемпионате. Единственное, я убеждён: в подобных матчах такие бойцы, как Джикия, нужны обязательно. Может быть, как раз капитан добавил бы азарта, страсти. Вот это мой маленький упрёк Абаскалю. Выпусти капитана. Во-первых, ты ему шанс дашь, покажешь своё доверие. А во-вторых, Джикия — боец, каких мало в российском чемпионате. К сожалению, он опять остался в запасе.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Решающий фактор — коррективы Семака или всё-таки гений юного Педро?

— Да нет, однозначно решения Богданыча. Своевременные замены сыграли свою роль. А этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трёх ударов — два гола и штанга. Это ещё раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист.

— Уже звучат возгласы, что это будущая звезда чемпионата. Не рановато такие авансы выдавать?

— Всего 18 лет, а уже так ярко играет. Но это мы говорим про бразильский чемпионат, бразильский футбол. У них таких много. Я был там 10 лет назад: люди с семи утра уже играют на пляже! Вот оттуда-то они все и берутся. Если бы это был наш российский футболист, сейчас звучали бы ещё более восторженные эпитеты. Но нужно отметить и работу скаутов и селекционного отдела «Зенита», что они смогли такого футболиста привести в клуб и российский чемпионат.

— Что мешает «Спартаку» делать то же самое?

— Не знаю, что мешает. Вопрос не ко мне. Есть спортивный отдел, селекционный. В любом случае всё упирается в деньги. Мы понимаем, что «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» — нет. Плюс личный контракт. Я уверен, что зарплатная ведомость в «Зените» — самая высокая в нашем чемпионате, и не только в нашем.

— Педро сопоставим по масштабу таланта с Малкомом?

— Время покажет. Всякое бывало на моём футбольном веку. Люди выстреливали, а потом пропадали. Поэтому пусть сыграет стабильно несколько туров или сезон, как это делали Малком, Халк. Только тогда можно будет этого мальчика сравнивать со звёздами бразильского футбола.

— Какой «Спартак» на фоне «Зенита» вам понравился больше, мартовский или апрельский?

— Тот, который сыграл 0:0 в чемпионате. Это было ярко. Была сумасшедшая самоотдача. «Спартак» же практически ничего не дал сделать «Зениту» в Петербурге. Вот тот матч меня вдохновил даже больше, чем первый тайм кубковой игры. Мне казалось, что команда готова играть с любым соперником на равных, а где-то даже и лучше. Поэтому тем интереснее будет посмотреть ответный матч, как в нём сыграет «Спартак». Но здесь уже надо, конечно, забивать. При ничьей-то «Спартак» вылетает в «регионы». Хотя даже в этом случае останется шанс сыграть с «Зенитом» в финале.

— Почему «Спартак» совсем не забивает в чемпионате?

— Мало созидают. Как правило, против «Спартака» все играют от обороны, особенно дома. Не открою секрет, что хромает комбинационный футбол. Интересных решений практически нет. Команде нужны один-два футболиста класса Квинси Промеса. Я говорю про спортивную составляющую, а не те безобразия, которые его сейчас сопровождают. Оказывается, Промес для «Спартака» — такие же полкоманды, как вратарь в хоккее. Сейчас сравнили и увидели: креатива нет.

— Промесозависимость «Спартака» оказалась сильнее, чем можно было ожидать?

— Да-да. Оказалась сильнее. Промесу уже 32. Это не мальчик, который приезжал в 22 года. И всё равно по уровню своего мастерства он остаётся намного выше всех остальных в «Спартаке». Не имею права ставить точку в этой истории, но считаю Квинси одним из лучших иностранцев, которые были в российском футболе.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Перед дерби с «Динамо» какие чувства преобладают?

— Мы видели «Динамо» до этого в чемпионате, и не могу сказать, что они намного лучше «Спартака». Тот же «Ростов» сыграл очень грамотно — разобрал «Динамо» и разобрал их на поле. Ведя 4:0, пропустили в концовке. Я не знаю, как будет сейчас, но это самое старые дерби. И те хотят победить, и эти. Однако у «Спартака» сейчас начинается пятиматчевая выездная серия: «Динамо», «Сочи», «Ростов», ЦСКА в чемпионате и «Зенит» — в Кубке. Календарь очень сложный, и сегодня уже делить матчи на более важные или менее «Спартаку» нет смысла. Теперь у него каждый матч — кубковый. Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льётся столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу! Ну, ребят, почитайте. Полезно будет. Как нам говорил Олег Иванович, поковыряйтесь в себе, попробуйте разобраться. Это надо сделать каждому футболисту.

— Вас удивляют призывы питерских коллег Быстрова, Радимова убрать Абаскаля?

— Если нет результата, то почему бы и нет? Но им проще говорить со своей колокольни. Они питерские, у них «Зенит» идёт на первом месте. Они могут говорить всё что угодно. Мы, москвичи, болеем за «Спартак». А я тем более и не болельщик, где-то коллега Абаскалю. Поэтому с подобными выражениями стараюсь быть аккуратнее. Если «Спартак» сейчас победит «Динамо» с хорошим счётом при красивом футболе — сразу пойдут иные эпитеты. Это «Спартак».

— Вы видите смысл в замене тренера прямо сейчас?

— Если есть замена и произвести её срочно, это будет правильный шаг. У человека будет больше времени. У нас же межсезонье очень маленькое летом: через месяц и неделю следующий чемпионат стартует. У другого тренера просто не будет возможности разобраться и подготовить команду к следующему сезону.

— Предлагаете махнуть рукой на остаток сезона и дать новому тренеру наиграть состав в заключительных турах?

— Как вариант. Если режешь, то, возможно, команда сыграет лучше. Возможно, команда устала от тренерского штаба. От этой всей ситуации, от того, что пишут, говорят — очень много негатива, и он мешает. Приходит новый штаб — и фон сразу меняется. Команда на свежих эмоциях может выиграть, и не один матч. Бывало и такое.

— Личка убеждён, что «Динамо» ещё в «золотой» гонке. Вы тоже так считаете?

— Конечно. Ещё будет матч «Зенит» — «Краснодар», где они могут поделить очки, а «Динамо» как раз этим может и воспользоваться. Почему нет? И «Краснодару» ехать к «Спартаку», и «Зенит» ещё не играл с «Локомотивом» и с «Динамо» в Москве. Впереди достаточно матчей, где можно попробовать опередить лидера. Объективно у нас на данном этапе три команды в гонке. Туров осталось мало. Не думаю, что кто-то ещё сможет вмешаться. Но если эти три команды будут исправно брать своё, то их стыковые матчи будут идти за шесть очков. Это уже будут чемпионские очки.

— «Спартаку» минус девять от «Зенита» уже никак не отыграть?

— При таком футболе, я думаю, нет, учитывая календарь «Спартака». Повторюсь, это «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, выезд в Сочи, Ростов и так далее. Календарь — врагу не пожелаешь.

— И до 10-го места всего четыре очка. Удивитесь, обнаружив родной клуб во второй восьмёрке?

— Сегодня уже ничему не удивлюсь. Но я оптимист. Думаю, матч с «Зенитом» разберут. Такие игры надо как можно быстрее забывать. Если бы, наоборот, очень плохо сыграли первый тайм и здорово — второй, оптимизма было бы намного больше. Болельщики, журналисты говорили бы: «Вот видите, какой был классный второй тайм!» Это же не поражение 0:3 при ужасной игре. Но в памяти всегда остаётся последнее.

— У «Зенита» ещё будут потери?

— Мы же видим, что не всё пока получается у команды Семака. Не так они хотели начинать. Думаю, и в победе над «Спартаком» они были уверены Поэтому здесь сенсации будут. Обязательно будут. Учитывая, что «Зенит» ещё и в Кубке участвует.

— Это минус?

— Нет. Такие команды обязаны ставить в каждом турнире максимальные задачи. Не вижу ничего страшного в том, чтобы играть через три на четвёртый. Тем более ротация есть. В обойме «Зенита» человек семь-восемь всегда могут выйти и заменить партнёров.

— Следите за успехами старшего товарища Тихонова в Первой лиге?

— Ну а как же? У нас есть свой чат. Переписываемся постоянно. Андрей — близкий друг. Мы уже навек вместе. Радуемся его успехам, огорчаемся неудачам. Сейчас его младший сын в Красноярске забивать начал — поздравляем его.

Очень приятно, что с приходом Андрея Валерьевича «Енисей» так заиграл. Человек играл в «Спартаке» и сам любит такой футбол, атакующий. У меня не было никаких сомнений, что команда будет выигрывать. Думал, что не сразу начнут, а они вон как бодро начали. Думаю, ещё пару таких матчей, как с «Химками», и болельщик пойдёт на стадион.

Андрей Тихонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В будущем видите Тихонова в «Спартаке»?

— Почему нет? Главное — работать, терпеть, давать результат. Тихонов — легенда московского «Спартака». Народ будет только за.