Симонян: в моё время был самый сильный «Зенит» в истории, заиграть россиянам было трудно

Воспитанник «Зенита» Артём Симонян рассказал о периоде работы с основным составом санкт-петербургского клуба.

«В то время, когда я тренировался в основной команде, со мной играл Алексей Панфилов. Сейчас он уже спортивный директор «СКА-Хабаровск». Вот тогда он был очень хорошим и перспективным футболистом. И те ребята, которых вы назвали, ещё и Женя Марков, который вырос в качественного нападающего. Тот же Шейдаев поиграл на хорошем уровне, выступает за сборную Азербайджана.

Много хороших футболистов на уровне юношей потом терялись по тем или иным причинам. Но в тот момент, наверное, это был самый сильный «Зенит» за всю его историю: Халк, Витсель, Кержаков, Аршавин. К тому же я принял решение играть за сборную Армении и стал легионером, потому что в то время армяне такими являлись. Это был очень важный фактор. Даже с Виллаш-Боашем общались на эту тему — играть или нет. Но даже у молодых россиян шансов заиграть в той команде было не очень много», — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.