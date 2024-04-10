«Я попал в самый сильный «Зенит» в истории». Воспитанник клуба с необычной судьбой

У игрока «СКА-Хабаровск» Артёма Симоняна интересный футбольный путь. Начинал в академии «Зенита», тренировался с Халком и Аршавиным, играл с Кержаковым в «Цюрихе» и сменил гражданство.

Из интервью Симоняна «Чемпионату» вы узнаете:

Почему «СКА-Хабаровск» приходится тяжелее всех в Первой лиге

— Недавно «СКА-Хабаровск» закончил выступления в Кубке России. Четвертьфинал Пути регионов — хороший результат для вас?

— С самого начала у нас был очень тяжёлый график в Кубке России, а весной достался «Сочи», игра с которым помогла нам сплотиться. Перед этим матчем неудачно сыграли с «Черноморцем» в гостях, а после этой победы команда набрала ход, и к игре с «Динамо» мы подходили уже уверенными в себе. Показали хорошую игру. Даже некоторые футболисты «Динамо» отметили, что мы были лучше. «СКА-Хабаровск» должен был проходить дальше.

Артём Симонян в игре с «Динамо» Фото: vk.com/fcska

— Ставили конкретные задачи в Кубке?

— Такого не было. Хотелось пройти как можно дальше, как «Акрон» в прошлом году. Но при новом регламенте нужно сначала выиграть Путь регионов, а затем и основной финал. Команде из Первой лиги практически невозможно выиграть Кубок России.

— Сейчас СКА в середине таблицы, в прошлом году закончили на том же месте. Это максимум команды?

— Этого недостаточно для нас. Мы потеряли много очков в начале сезона, но ещё остаётся девять игр — будем добирать.

— Какой результат в этом сезоне будет удовлетворительным?

— Сейчас не хочется говорить про цели, потому что отставание от первого места 14 очков. Но мы набрали ход, показываем хорошую игру, так что будем стараться обыгрывать каждого соперника.

— Генеральный директор «СКА-Хабаровск» не оставляет надежд побороться за выход в РПЛ. Это реально?

— Это возможно, разные ситуации случались. Пока рано говорить, впереди тяжёлые игры. Надо несколько раз победить, а дальше уже будем смотреть в таблицу.

— Будущее Романа Шаронова в клубе непонятно. Расскажите о его влиянии на команду.

— Роман Сергеевич — важный человек для СКА. С ним мы пытаемся показывать футбол, в который никто не играет в Первой лиге. В своё время «Енисей» с Гараниным тоже это делал. Сейчас мы стараемся играть в современный футбол, хотя могли бы сидеть в обороне и отбиваться весь матч, а в контратаках забивать и побеждать. Поставить такой футбол очень нелегко по разным причинам: логистика, поля, подбор футболистов. Но на данный момент мы как никогда близки к тому, что хочет видеть Роман Сергеевич.

Роман Шаронов Фото: vk.com/fcska

— Когда Шаронов работал в «Рубине», все видели его харизматичные речи после матчей. В «СКА-Хабаровск» он часто это практикует?

— Мне кажется, у многих людей есть своя харизма, но Роман Сергеевич достаточно необычный тренер со своим подходом и тонкостями. Он по-своему видит футбол. Например, мы летим в самолёте восемь часов, и всё это время он смотрит нарезки матчей, разбирает футбол. Бывает, после игры лежишь дома, уже 12 часов ночи — хочешь отдохнуть, а тебе приходит сообщение с видеонарезкой с твоими ошибками. Человек полностью в футболе, хочет учиться и расти. Надеюсь, это у него будет получаться и дальше.

— Ваш тренер известен и своим музыкальным вкусом. Не заставляет слушать рок в раздевалке?

— У нас есть свои диджеи (смеётся). В основном за музыку отвечает Юра Бавин. Он старается поставить такую, которая будет подходить всем. Но иногда после хорошего результата может поставить рок, чтобы подколоть Романа Сергеевича.

— Сейчас вы проводите домашние матчи в других городах. Есть ли в этом плюсы, потому что не надо тратить силы на долгие перелёты?

— Это не может быть плюсом. В Хабаровске очень большую роль играют болельщики. Мне кажется, в своём городе у нас было бы больше шансов пройти «Динамо». Сначала мы играли в Сочи — стадион и поле супер. Но ты не чувствуешь себя дома: постоянно живёшь в гостиницах. Считай, с января команда находится на сборах. Сейчас мы в Санкт-Петербурге, я здесь родился, поэтому мне комфортно. Однако хочется, чтобы были свои база и дом. Возможно, отсутствие перелётов облегчает, но и сопернику в таком случае меньше препятствий.

— Разница в часовых поясах, расстояние между городами, проблемы со стадионом. Вам тяжелее всех приходится в Первой лиге?

— Безусловно, это так. Тем более там, где мы сейчас играем, качество поля не супер, поэтому тяжелее показывать хороший футбол.

— Это главные причины, почему в этой части России у клубов есть проблемы с попаданием в РПЛ?

— Не хочется искать в этом какую-то подоплёку. Например, «Енисей» не так далеко находится от нас, но в прошлом году попал в стыковые матчи и мог выйти в РПЛ. Да и «СКА-Хабаровск» пару лет назад играл в стыках. Не думаю, что клубы из этой части России заранее в проигрышном положении.

— На Дальнем Востоке интерес к футболу отличается от других регионов?

— В регионах особенные болельщики, и в Хабаровском крае тоже. Они действительно любят футбол. Это отдушина для людей, поэтому футболисты СКА сами хотели бы сыграть матчи Кубка России в Хабаровске. И для нас было бы приятнее, потому что болельщики пришли бы на стадион, посмотрели на лучших футболистов страны, но в то же время поддерживали бы свою команду. Скучаем по болельщикам, но скоро прилетим в город, сыграем несколько игр на домашнем стадионе и увидимся с ними.

«СКА-Хабаровск» на своём стадионе Фото: vk.com/fcska

Как смена гражданства помешала и одновременно помогла Симоняну

— Вы начинали в питерском «Зените», забивали «Атлетико» в юношеской ЛЧ. Как оценивали свой уровень тогда?

— Не то чтобы мне говорили, что я большой игрок в будущем. Вообще, в академии «Зенита» было много талантливых ребят, как и сейчас. Мне повезло: поиграл в Европе, за сборную с лучшими европейскими командами, накопил опыта. Мне 29 лет, дай бог сыграть ещё несколько лет на хорошем уровне. Но игра даже в юношеской Лиге чемпионов приносит удовольствие. А когда во взрослом футболе выходишь против сборных Франции, Италии, на стадионы «Вулверхэмптона» или «Селтика», то понимаешь, ради чего в шесть лет ты пошёл играть в футбол. То есть не из-за денег, а именно из-за фанатов и такой атмосферы.

— В вашей молодёжке «Зенита» были игроки, которые бы могли соответствовать уровню основной команды и бороться с легионерами? С вами играли Шейдаев и Ходжаниязов.

— В то время, когда я тренировался в основной команде, со мной играл Алексей Панфилов. Сейчас он уже спортивный директор «СКА-Хабаровск». Вот тогда он был очень хорошим и перспективным футболистом. И те ребята, которых вы назвали, ещё и Женя Марков, который вырос в качественного нападающего. Тот же Шейдаев поиграл на хорошем уровне, выступает за сборную Азербайджана.

Много хороших футболистов на уровне юношей потом терялись по тем или иным причинам. Но в тот момент, наверное, это был самый сильный «Зенит» за всю его историю: Халк, Витсель, Кержаков, Аршавин. К тому же я принял решение играть за сборную Армении и стал легионером, потому что в то время армяне таковыми являлись. Это был очень важный фактор. Даже с Виллаш-Боашем общались на эту тему — играть или нет. Но даже у молодых россиян шансов заиграть в той команде было не очень много.

— Виллаш-Боаш отговаривал вас от смены гражданства. Это одна из главных причин, почему не удалось заиграть в «Зените»?

— Честно говоря, я бы так не сказал. Как раз смена гражданства в тот момент мне пошла на пользу, помогла сыграть за сборную, проявить себя и уехать Швейцарию. «Цюрих» меня заметил именно в игре за сборную Армении.

Юный Артём Симонян в «Зените» Фото: vk.com/zenit

— Андре рассчитывал на вас?

— Чувствовал, что он рассчитывает. Но я и после с ним общался, и сейчас мы на связи. Не знаю, насколько я должен был быть сильнее, чем те легионеры. Я выполнял роль 10-го номера, выходил слева, но там играл Мигель Данни — мой самый любимый футболист «Зенита» и самый сильный легионер в истории клуба. Я понимал, что не смогу сейчас его заменить. Только если подменять, но и на замене уже сидел Аршавин.

Рад за тех пацанов, кто сейчас там. Например, Даня Круговой столько времени в клубе провёл, очень хорошо проявлял себя, но так и не стал незаменимым игроком. Сейчас в «Зените» ещё Саша Васютин, с которым мы с шести лет начинали в одной академии. Я ему всю жизнь говорил: «Васюта, ты будешь играть в «Зените». Ты вратарь для этой команды». Так и получилось, что он единственный из нас в «Зените» играет.

— Тогда вы подружились с Данни. Сейчас общаетесь?

— Мы достаточно часто общаемся. Недавно пересматривал интервью Мигеля и его детей, которым уже по 19 лет. Пару лет назад он приезжал в Россию, мы погуляли, посидели в ресторане, пообщались. Он суперчеловек и сумасшедший игрок.

Справедливо ли своим воспитанникам «Зенит» предпочитает бразильцев

— Сейчас «Зенит» критикуют за подготовку молодёжи. Согласны, что такая проблема есть?

— Про «Зенит» постоянно одни и те же разговоры. Это команда, у которой нет проблем с финансами. С одной стороны, это плюс, потому что есть возможность скупать лучших российских футболистов, всех бразильцев и претендовать каждый год на чемпионство. Но для молодых пацанов тяжелее. Когда выходят на поле Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, игра команды меняется, разница в мастерстве видна. Россияне сейчас на подыгрыше в «Зените», а всю погоду делают бразильцы. Эта команда не на будущее, а хочет побеждать и расти здесь и сейчас, чтобы выигрывать вторую-третью-четвёртую звёзды.

— Если бы «Зенит» больше обращал внимание на молодёжь, чемпионств и доминации было бы меньше?

— 100%. Можно посмотреть на другие команды: например, «Крылья Советов», где играет много молодых футболистов. Можно проявить себя в какой-нибудь команде РПЛ и перейти в «Зенит» в качестве перспективного игрока. Вот я смотрел за игрой Коваленко в «Крыльях Советов». Для меня он один из самых сильных на своей позиции, топ-футболист: достаточно молодой с хорошими качествами. Но в «Зените» ему сейчас тяжело конкурировать с бразильцами, которые родились футболистами.

— Недавно новичок «Зенита» Педро, который только отметил 18-летие, вытащил победу в матче со «Спартаком». Из российской молодёжи кто-то бы смог так же?

— Педро — жемчужина для российского футбола. Давно такого футболиста не было, а он ещё очень молодой. Я слышал, что его хотели чуть ли не «Ман Сити», «ПСЖ» и «Барселона». Не знаю, почему он поехал в «Зенит», но точно может играть в лучших клубах мира. Особенно начинаешь обращать внимание, когда про футболиста говорит Аршавин. Он сказал, что приехал молодой и качественный игрок, значит, так и есть. То, как Педро обыгрывает соперников — талант от бога.

Педро Энрике Силва дос Сантос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Слова Аршавина авторитетны. Андрей станет большим менеджером?

— Думаю, Андрей уже большой человек в российском футболе. Помимо того, что Аршавин — один из лучших игроков за всю историю России, он ещё и достаточно умный человек: мало кто так же понимает футбол, как он. Например, смотришь футбольные передачи, и там, при всём уважении, рассуждают комментаторы или какие-то дилетанты, а когда Аршавин начинает говорить, то сразу понимаешь, что он видит футбол изнутри, замечает очень тонкие моменты.

Что удивляло Кержакова в Швейцарии и как Александр воспринял невызов от Слуцкого на Евро

— Как воспринималась Швейцария после перехода в «Цюрих» из России?

— Страна поменьше, поскучнее и тише. Я приехал туда молодым игроком сборной из «Зенита», где каждый день тренировался с топ-футболистами. Чувствовал себя достаточно комфортно, в команде были хорошие игроки: Марио Гавранович и другие, которые тоже добились успехов. Но нельзя сказать, что был запредельный уровень. Чемпионат хороший, но не космос. Обстановка располагала к росту и прогрессу.

— Швейцария известна необычными законами. С чем-то странным сталкивались?

— Часто такое было. Например, в Швейцарии штраф за превышение скорости равносилен наказанию за убийство. Они помешаны на этом. Есть зоны, где ограничение в 30 км/час. Если превысить там скорость в два раза, то человека посадят в тюрьму. У меня были штрафы по 1000 франков за превышение в других зонах, где разрешено 50 км/час, а я ехал 70. А однажды вышли прогуляться с другом в 10 часов вечера, просто разговаривали, но не шумели. В этот момент из окна вылез мужик и говорит: «Эй, вы что, сумасшедшие? Мы уже спим. Нельзя разговаривать, будьте тише». Или едешь в поезде, разговариваешь, тоже говорят, что нельзя общаться, потому что уже отдыхают. Особенные ребята. Но это такая культура, к которой приспосабливаешься. Так люди живут, а их уровень жизни один из самых высоких в мире.

— Предприниматель Франческо Аттолини рассказал, что у вас был вариант с «Сиеной». Почему не выбрали Италию?

— Ничего себе, я уже даже и не помню такого. Может быть, это было, когда я играл в Армении.

— Как сейчас воспринимаются футбол в Первой лиге и жизнь на Дальнем Востоке после европейского опыта?

— Я занимаюсь любимым делом, получаю от этого удовольствие. Рад, что так сложилось. Конечно, могло быть и по-другому. Например, когда я хорошо себя проявил в «Цюрихе», мне позвонил Генрих Мхитарян, он в то время играл в дортмундской «Боруссии». Рассказал, что их спортивный директор подходил и спрашивал про меня, начали за мной следить. Но, как вы видите, я не перешёл в «Боруссию» (смеётся). Много всякого случается, однако сейчас я в Хабаровске. Понятно, что всегда хочется играть на более высоком уровне, но в СКА собраны хорошие футболисты, тренер, у которого я многому научился и учусь до сих пор. Нужно играть, выполнять задачи и делать всё для команды.

— Вам было проще адаптироваться в Швейцарии благодаря тренеру второй команды «Цюриха» Артуру Петросяну?

— Он меня знал ещё по сборной Армении, где работал в тот момент ассистентом главного тренера. Конечно, Артур Петросян мне очень помог с адаптацией. В Швейцарии я познакомился со своим лучшим другом. Я и сейчас часто приезжаю туда, чтобы увидеться с ним. В прошлом году посетил игру «Цюриха», где были ребята, с которыми ещё я играл. Но они 1:5 скрутились с ПСВ (смеётся). Тогда ещё Хави Симонс забил. Хорошо отношусь к Швейцарии, полюбил её.

— В свою очередь, вы пообещали помочь освоиться Кержакову в «Цюрихе». Возникали ли у него какие-то бытовые проблемы?

— Ему было непросто понять некоторые вещи, хотя он уже жил в Испании. Однако со Швейцарией разница всё-таки есть. Готовил его к каким-то вещам, но Александр всё равно удивлялся тем же штрафам, тому, что после шести-семи вечера многие заведения закрыты.

— В какой форме Александр приехал в Швейцарию?

— Он присоединился на зимних сборах и дополнительно занимался с тренером по физподготовке. На первой же тренировке после отпуска мы сразу побежали 10 км. Кержаков немножко офигел, куда попал. Тренировал команду тогда Сами Хююпия. Но Александр набрал форму и хорошо себя проявил: забил семь мячей. Его задача была поехать на чемпионат Европы, однако Слуцкий его не взял. Всё это время Кержаков был предельно мотивирован и качественно провёл сезон.

— Учитывая плохой результат сборной России на Евро-2016, Александр помог бы команде?

— Точно смог бы. Он приехал в «Цюрих» за игровой практикой и получил её даже больше тех нападающих, которые попали в окончательный список сборной. Тем более присутствовал европейский опыт.

— Эта ситуация сильно повлияла на Кержакова?

— Как раз при мне был их разговор со Слуцким по телефону. Конечно, он расстроился. Когда уезжаешь из родного города, был контракт с «Зенитом», мог спокойно сидеть дорабатывать его, а ты от чего-то отказываешься и едешь в другой чемпионат за небольшие деньги, чуть ли не бесплатно после того, что было в «Зените». Работаешь ради участия в последнем Евро в своей карьере. Сейчас вспоминаю: как же это было давно! Александр уже успел потренировать несколько команд.

Александр Кержаков в матче за сборную России Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Через пять лет вы встречаетесь с Кержаковым в «Томи». Как проходил его первый взрослый тренерский опыт?

— Это тренер с характером, харизмой и дисциплиной в первую очередь. На это был большой акцент. Я тоже считаю, что это очень важно. За счёт своего богатого футбольного опыта Александр обладал идеями, которые подсмотрел у того же Спаллетти и других тренеров. Он хочет учиться, ездит на стажировки. Желаю ему удачи — найти хорошую команду и проявить себя.

— Александр Кержаков в качестве главного тренера «Зенита» — красивая история?

— Да, если бы и я туда ещё перешёл, вообще красиво было бы (смеётся). Безусловно, ему было бы приятно возглавить «Зенит» — команду своей жизни, хоть он об этом и не рассказывал.

Как в Армении восприняли выбор Захаряна в пользу сборной России

— Сборная Армении не смогла отобраться на предстоящий Евро. В какой стадии сейчас армянский футбол?

— Честно сказать, как я уехал из Армении, не особо погружался в сам чемпионат, хотя у меня там играют знакомые ребята. Я с ними общаюсь и вижу, что там хорошая конкуренция среди клубов, есть достойные молодые армянские футболисты и качественные иностранцы, деньги вливаются. Но у армян есть особая проблема, которая связана с менталитетом. Если говорят, что россиянам тяжело адаптироваться в Европе, то армянам сложно это сделать даже в России. Это трудно объяснить, потому что нужно быть армянином, чтобы понять. Есть определённые мелочи, которые не дают развиваться футболу в Армении так, как он мог бы.

— На какие проблемы нужно обратить внимание?

— Прежде всего на детско-юношеский футбол, уровень тренеров. К сожалению, их подбор оставляет желать лучшего. Сейчас плеяда футболистов сборной Армении закончила карьеру и пошла учиться на тренера. Надеюсь, с их присутствием уровень футбола повысится. Раньше ещё были проблемы с полями, а теперь столько крутых академий, которые в России есть только у «Краснодара». Сейчас нет проблем с базами, с медицинским оборудованием. Наверное, и в России похожие трудности есть, но в Армении это заметнее. Это и вопрос с зарплатами иностранным футболистам: человеку, который приехал из Европы, дают зарплату в $ 10-15 тысяч, но в команде есть футболисты, которые получают всего $ 500.

— Виднеются ли шансы у сборной Армении попасть на крупные турниры?

— Шансы есть уже достаточно давно, но какие-то проблемы не дают сделать этот шаг. Несколько лет назад качественно начали отбор, три игры выиграли, однако потом появились проблемы в руководстве, конфликты. Это сказывается и не позволяет сделать то, что сейчас удалось Грузии или пару лет назад Македонии. Команды с хорошим подбором футболистов и правильным построением дают положительный результат. Дай бог, чтобы в будущем у Армении получилось это сделать. Надеюсь, что и сам сыграю ещё за сборную и будет шанс выйти на чемпионаты Европы и мира.

— Вы знакомы и играли с Генрихом Мхитаряном. Известный факт, что он знает семь языков. Насколько высок его интеллект?

— Про него могу сказать только хорошее. Помимо его карьеры в футболе, которая даже не вспышка на несколько сезонов, а выступление в лучших клубах мира на протяжении 14 лет. С ним я знаком 10 лет, и его отношение ко мне и другим ребятам за это время никак не изменилось. Он остаётся простым человеком, с которым можно общаться и даже не понимать масштаб этой личности. Генрих очень умный и скромный. Я знаком с его семьёй — очень порядочные люди. Если посмотреть на его карьеру, то в каждом своём решении он рационален. Мы в хороших отношениях, в декабре виделись, а после каких-то игр он поздравляет. Генрих следит за всем футболом: армянским, российским. Ему это интересно. Очень рад, что жизнь свела нас и мы продолжаем общаться.

— Есть на горизонте молодые армянские футболисты, кто бы смог приблизиться к Генриху по степени таланта?

— Так как не очень пристально слежу за чемпионатом Армении, трудно сказать. Но если брать сборную, то там есть футболисты, которые играют важную роль у себя в клубах, некоторые и в европейских командах, хоть они уже и не совсем молодые — 24-25 лет. Но есть и те молодые и перспективные, которым как раз менталитет мешает принять правильное решение. К сожалению, они не могут посмотреть со стороны и решить, в какой клуб или чемпионат лучше перейти.

— Из «СКА-Хабаровск» можно попасть в сборную Армении?

— Я понимаю, что из Первой лиги попасть туда непросто, хотя такие случаи были. Даже если себя поставить на место главного тренера сборной, при том выборе, который у него есть, вряд ли бы я вызывал футболиста из Первой лиги. Я работаю, шанс может появиться, надо будет правильно его использовать.

— Есть ли в Армении критика решения Захаряна? В соцсетях кажется, что болельщики хотели бы видеть Арсена у себя в сборной.

— Вы же знаете, что армяне всегда так реагируют. Если кто-то где-то себя проявил, значит, это армянин (смеётся). Арсен — армянин, он этого сам и не скрывает. Но он вырос в России, получил здесь всё футбольное образование. Его не стоит критиковать за решение играть за сборную России. Как показывает его карьера, сейчас у него всё нормально. Дай бог, чтобы так и продолжалось. Безусловно, в Армении бы хотели, чтобы все армяне мира играли за сборную, но чем больше будут успехи Арсена, тем больше армянские болельщики будут рады. Несмотря на то что он играет за сборную России, он армянин — Захарян, «ян» на конце даёт понять его происхождение.

Арсен Захарян в сборной России Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Чего бы вы больше хотели: снова попасть в сборную Армении или вернуться в РПЛ?

— Хороший и сложный вопрос. Конечно, всё в совокупности. Но если выбирать одно, то сыграть за сборную Армении. Хотя и в Премьер-Лиге, безусловно, ещё хотелось бы сыграть.