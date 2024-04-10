Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дугласа Сантоса заявил, что не ведёт переговоров по уходу защитника из «Зенита»

Агент Дугласа Сантоса заявил, что не ведёт переговоров по уходу защитника из «Зенита»
Комментарии

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, что в настоящее время не ведёт переговоров по возможному трансферу футболиста.

Дуглас Сантос рассказал о желании играть в Европе и Лиге чемпионов. Есть вероятность, что игрок перейдёт в клуб, который участвует в еврокубках?

— Мы не ведем никаких переговоров о трансфере Дугласа из «Зенита», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Дуглас Сантос рассказал, что его представитель сообщил ему об интересе со стороны бразильского клуба «Фламенго».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дуглас Сантос провёл 21 матч, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
Дуглас Сантос: меня заставил задуматься переход Кругового в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android