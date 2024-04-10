Агент Дугласа Сантоса заявил, что не ведёт переговоров по уходу защитника из «Зенита»

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, что в настоящее время не ведёт переговоров по возможному трансферу футболиста.

— Дуглас Сантос рассказал о желании играть в Европе и Лиге чемпионов. Есть вероятность, что игрок перейдёт в клуб, который участвует в еврокубках?

— Мы не ведем никаких переговоров о трансфере Дугласа из «Зенита», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Дуглас Сантос рассказал, что его представитель сообщил ему об интересе со стороны бразильского клуба «Фламенго».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дуглас Сантос провёл 21 матч, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.